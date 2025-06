Os cenários para a classificação do Flamengo no Mundial de Clubes (Flamengo é o líder do Grupo D)

O Flamengo conseguiu uma virada história sobre o Chelsea por 3 a 1 nesta sexta-feira (20/6), pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos. Com o resultado, o Rubro-Negro encaminhou classificação para às oitavas de final do torneio.

O time do Rio de Janeiro não se intimidou ao enfrentar o Chelsea, atual campeão da Conference League. Um dos principais clubes da Inglaterra, a equipe londrina era apontada por muitos como favorita no confronto.

Os ingleses terminaram a primeira etapa na frente, com gol do atacante Pedro Neto. Porém, o Flamengo conseguiu balançar as redes com tentos dos atacantes Bruno Henrique e Wallace Yan e do zagueiro/lateral Danilo.

Classificação do Grupo D

Flamengo, 6 pontos e +4 de saldo Chelsea, 3 pontos e 0 de saldo Los Angeles FC, 0 pontos e -2 de saldo Espérance Tunis, 0 pontos e -2 de saldo

Próximos jogos – terça-feira, 24/6, às 22h

Espérance Tunis x Chelsea

Los Angeles FC x Flamengo

Do que o Flamengo precisa para se classificar às oitavas de final?

O Flamengo depende apenas de si para assegurar vaga para às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Um empate com o Los Angeles FC garante, ao menos, o segundo lugar do Grupo D ao Rubro-Negro. Um triunfo estabelece os brasileiros como líderes da chave.

Espérance Tunis (TUN) e Los Angeles FC (EUA) se enfrentam nesta sexta-feira (20/6), às 19h. Em caso de empate entre as equipes, o time carioca se classifica para próxima etapa.

Em um cenário em que os norte-americanos ganham o confronto, o Flamengo encara os estadunidenses apenas por um empate e pode até mesmo perder, caso os tunisianos vençam ou empatem com o Chelsea na última rodada.

Caso o Espérance vença nesta sexta, o Flamengo pode perder para o Los Angeles FC caso o Chelsea vença ou empate com o Espérance Tunis.

Possíveis adversários no mata-mata

Caso o Flamengo termine a primeira etapa da Copa do Mundo de Clubes como líder da chave, enfrenta o segundo colocado do Grupo C nas oitavas de final.

Se o Rubro-Negro ficar na vice-liderança do Grupo D, enfrenta o time que ficou na primeira posição no Grupo C.

Benfica (1° – 4 pontos), Bayern de Munique (2° – 3 pontos) e Boca Juniors (3° – 1 ponto) brigam pela classificação na terceira chave. Dessa maneira, o adversário do Flamengo na segunda fase será um desses três times.

Copa do Mundo de Clubes da Fifa

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa tem formato semelhante à Copa do Mundo de seleções. Na fase classificatória, são 32 equipes divididas em oito grupos de quatro.

Os times de cada chave se enfrentam em turno único – fazem, portanto, três partidas cada. Os dois melhores avançam às oitavas de final, enquanto os dois piores se despedem da disputa.

A partir das oitavas de final, o formato é de mata-mata clássico, com eliminatórias em jogo único até que se conheça o campeão. Não haverá decisão de terceiro lugar.

Grupo A: Palmeiras (BRA), Porto (POR), Al-Ahly (EGI), Inter Miami (EUA)

Palmeiras (BRA), Porto (POR), Al-Ahly (EGI), Inter Miami (EUA) Grupo B: Paris Saint-Germain (FRA), Atlético de Madrid (ESP), Botafogo (BRA), Seattle Sounders (EUA)

Paris Saint-Germain (FRA), Atlético de Madrid (ESP), Botafogo (BRA), Seattle Sounders (EUA) Grupo C: Bayern de Munique (ALE), Auckland City (NZL), Boca Juniors (ARG), Benfica (POR)

Bayern de Munique (ALE), Auckland City (NZL), Boca Juniors (ARG), Benfica (POR) Grupo D: Flamengo (BRA), Espérance de Tunis (TUN), Chelsea (ING), Los Angeles FC (EUA)

Flamengo (BRA), Espérance de Tunis (TUN), Chelsea (ING), Los Angeles FC (EUA) Grupo E: River Plate (ARG), Urawa Red Diamonds (JAP), Monterrey (MEX), Inter de Milão (ITA)

River Plate (ARG), Urawa Red Diamonds (JAP), Monterrey (MEX), Inter de Milão (ITA) Grupo F: Fluminense (BRA), Borussia Dortmund (ALE), Ulsan Hyundai (COR), Mamelodi Sundowns (AFS)

Fluminense (BRA), Borussia Dortmund (ALE), Ulsan Hyundai (COR), Mamelodi Sundowns (AFS) Grupo G: Manchester City (ING), Wydad Casablanca (MAR), Al Ain (EAU), Juventus (ITA)

Manchester City (ING), Wydad Casablanca (MAR), Al Ain (EAU), Juventus (ITA) Grupo H: Real Madrid (ESP), Al-Hilal (SAU), Pachuca (MEX), Red Bull Salzburg (AUT)



