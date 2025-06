crédito: No Ataque Internacional

Algoz do Corinthians, técnico Segundo Castillo é demitido do Barcelona de Guayaquil (Segundo Castillo)

O técnico Segundo Castillo foi demitido do Barcelona de Guayaquil na noite da última quinta-feira. O treinador de 43 anos ganhou notoriedade no futebol brasileiro por seus trajes estilosos e por eliminar o Corinthians na Pré-Libertadores deste ano.

Segundo Castillo foi técnico interino do Barcelona de Guayaquil em junho de 2023, comandando a equipe em cinco jogos. Em outubro de 2024, o treinador foi efetivado no cargo.

Durante os oito meses como técnico efetivo, Castillo comandou o Barcelona de Guayaquil em 32 partidas, com 15 vitórias, sete empates e dez derrotas.

Após eliminar o Corinthians na Pré-Libertadores, o técnico não conseguiu manter o bom desempenho à frente do time. O Barcelona de Guayaquil foi eliminado na fase de grupos da competição, somando apenas quatro pontos. No Campeonato Equatoriano, fazia campanha regular, ocupando a terceira posição.

A demissão de Segundo Castillo ocorreu após a derrota de 3 a 1 no clássico contra a LDU, pelo Campeonato Equatoriano. O Barcelona de Guayaquil anunciou o espanhol Ismael Rescalvo como novo treinador.

Veja o comunicado oficial do Barcelona-EQU:

O Barcelona Sporting Club anuncia que chegou a um acordo mútuo com o técnico do segundo time, Alejandro Castillo, para encerrar seu contrato como diretor técnico do time principal.

O vínculo empregatício termina nos melhores termos, com seu último dia de trabalho nesta quinta-feira, após comandar o treino realizado nos campos alternativos do Estádio Banco Pichincha.

Como instituição, expressamos nossa sincera gratidão ao Professor Castillo por seu comprometimento, profissionalismo e disposição para trabalhar sempre que necessário, tanto como técnico interino quanto durante seu período no comando do time principal. Ele sempre buscou preservar o nome do Barcelona.

Desejamos a você muito sucesso em seus futuros desafios profissionais.

