Técnico do PSG exalta Botafogo: ‘Melhor time que se defendeu contra nós’ (Luis Enrique, técnico do PSG)

O Paris Saint-Germain (PSG) sofreu uma dura derrota nesta quinta-feira diante do Botafogo pelo Mundial de Clubes da Fifa. O campeão europeu teve dificuldades com o setor defensivo do adversário carioca e saiu de campo derrotado por 1 a 0, em duelo pela fase de grupos do torneio.

O gol de Igor Jesus, ainda na etapa inicial, definiu a vitória do campeão da Libertadores. Apesar da pressão do PSG durante a partida, o time carioca se manteve firme em campo e não deu brechas nos sistema defensivo.

“Acho que o Botafogo foi o time que melhor se defendeu contra nós durante toda a temporada (…) Acho que eles foram muito bem”, reconheceu Luis Enrique.

PSG: futuro após revés contra Botafogo

O time francês buscará uma vaga nas oitavas de final contra os americanos na segunda-feira, em Seattle, enquanto o Glorioso enfrentará os espanhóis no mesmo dia e horário, em Pasadena. Todos têm chances de avançar.

Com este resultado conquistado no Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia, o Botafogo assume a liderança da chave com seis pontos, seguido por PSG e Atlético de Madrid, ambos com três. Na lanterna da tabela está o Seattle Sounders, sem pontos.

* Com informações da AFP

A notícia Técnico do PSG exalta Botafogo: ‘Melhor time que se defendeu contra nós’ foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press