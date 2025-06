O significado dos nomes dos times árabes que disputam o Mundial de Clubes (Torcida do Wydad Casablanca é uma das mais fanáticas do mundo)

Cinco times de países árabes disputam a Copa do Mundo de Clubes da Fifa: Al Ahly (Egito), Al-Hilal (Arábia Saudita), Al Ain (Emirados Árabes Unidos), Espérance (Tunísia) e Wydad Casablanca (Marrocos).

Utilizado por três equipes, o prefixo “Al” em árabe equivale ao artigo definido em português – o, a, os, as. Veja abaixo o significado dos nomes dessas agremiações.

Al Ahly (Egito)

Al Ahly, do Egito (foto: ANGELA WEISS / AFP)

O nome Al Ahly significa “O Nacional”. É conhecido por ter uma torcida numerosa no Egito, com mais de 30 milhões de aficionados. Ganhou o campeonato do país em 45 oportunidades, além de 39 copas e 15 Supercopas. No âmbito continental, venceu a Liga dos Campeões da CAF 12 vezes.

No Mundial de Clubes, o Al Ahly empatou por 0 a 0 com o Inter Miami e perdeu por 2 a 0 para o Palmeiras. O último jogo do time egípcio no Grupo A será contra o Porto, de Portugal.

Al-Hilal (Arábia Saudita)

Al-Hilal, da Arábia Saudita (foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

O nome Al-Hilal se traduz como “A Lua Crescente”. É um dos clubes mais bem-sucedidos da Arábia Saudita, com 19 ligas nacionais e 11 copas. Também ganhou a Liga dos Campeões da AFC em quatro ocasiões.

Na estreia do Mundial, o Al-Hilal obteve um expressivo resultado contra o Real Madrid: 1 a 1, no Hard Rock Stadium, em Miami, pelo Grupo H. A chave ainda conta com RB Salzburg (Áustria) e Pachuca (México).

Al Ain (Emirados Árabes Unidos)

Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos (foto: Tasos Katopodis/Getty Images/AFP)

O nome Al Ain significa “O Olho”. É um clube de destaque nos Emirados Árabes Unidos, com 14 troféus da liga nacional e duas Ligas dos Campeões da AFC.

No primeiro compromisso pela Copa do Mundo de Clubes, o Al Ain perdeu por 5 a 0 para a Juventus. Os duelos restantes no Grupo G são contra Manchester City e Wydad Casablanca.

Espérance de Tunis (Tunísia)

Espérance, da Tunísia

O nome Espérance significa “Esperança” em francês, já que a Tunísia tem forte influência da língua francesa.

A denominação teria sido sugerida por Mohamed Zouaoui, um dos fundadores do clube, em homenagem ao “Café de l’Espérance”, localizado no bairro de Bab Souika, em Túnis.

O Espérance ganhou 34 Campeonatos Tunisianos, 16 copas e sete Supercopas. Ainda celebrou quatro taças da Liga dos Campeões da CAF.

Na Copa do Mundo de Clubes, o clube tunisiano perdeu para o Flamengo por 2 a 0, na segunda-feira (16), pela estreia no Grupo D. Posteriormente, enfrentará Los Angeles FC e Chelsea.

Wydad Casablanca (Marrocos)

Wydad Casablanca enfrentou o Manchester City (foto: FRANCK FIFE / AFP)

O nome Wydad significa “O Amor” em árabe. É um dos maiores clubes do Marrocos, com 22 títulos da liga do país, nove taças e três Ligas dos Campeões da CAF.

Na primeira partida pelo Mundial, o Wydad fez um jogo corajoso contra o Manchester City, mas não conseguiu aproveitar as chances criadas. O clube inglês, por sua vez, impôs sua força e venceu por 2 a 0.

O Wydad ainda pegará Juventus e Al Ain na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

