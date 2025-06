crédito: No Ataque Internacional

Atlético de Madrid vence Seattle Sounders pelo grupo do Botafogo no Mundial (Atlético de Madrid ganhou do Seattle Sounders por 3 a 1)

O Atlético de Madrid venceu o Seattle Sounders por 3 a 1, nesta quinta-feira (19/6), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, no Lumen Field, em Seattle. Barrios (2) e Witzel balançaram as redes para os espanhóis, enquanto Rusnák marcou para os norte-americanos.

Desta maneira, os Colchoneros foram a três pontos e subiram para a terceira posição, com a mesma pontuação de Paris Saint-Germain e Botafogo, que permanecem na frente pelo saldo de gols. Já a equipe da casa amarga a lanterna, sem nenhum ponto somado.

O jogo

A equipe espanhola inaugurou o marcador aos dez minutos do primeiro tempo. Giuliano Simeone recebeu pela direita, entrou na área e rolou para Pablo Barrios, que finalizou de primeira. Antes de balançar as redes, a bola ainda bateu no travessão.

Com um minuto do segundo tempo, o Atlético ampliou. Llorente soltou uma bomba de fora da área, a bola explodiu no travessão e ficou viva na área. Le Normand pegou o rebote e ajeitou para Witzel, que apenas empurrou de cabeça para o gol.

Logo em seguida, aos cinco, Le Normand afastou errado a bola e ela sobrou para Rusnák. O meia finalizou de direita para diminuir para o time norte-americano.

Barrios marcou novamente aos nove minutos. Após cobrança de lateral na área, a defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o camisa 8 na segunda trave. Ele finalizou com categoria com o pé direito e correu para o abraço.

Próximos duelos

As duas equipes voltam a campo na segunda-feira, para a terceira e última rodada da fase e grupos. O Atlético de Madrid pega o Botafogo, no Rose Bowl, em Pasadena. O Seattle Sounders, por sua vez, encara o PSG, novamente no Lumen Field. Ambos os jogos acontecem às 22 horas (de Brasília).

A notícia Atlético de Madrid vence Seattle Sounders pelo grupo do Botafogo no Mundial foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press