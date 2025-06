Porto vira alvo de memes brasileiros após derrota para o Inter Miami; veja (Veja memes sobre o Porto no Super Mundial de Clubes)

Gigante de Portugal, o Porto virou alvo de memes brasileiros nas redes sociais após a derrota para o Inter Miami, dos Estados Unidos, por 2 a 1. Nesta quinta-feira (19/6), os times mediram forças pela segunda rodada do Grupo A do Super Mundial de Clubes no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

O Porto chegou a abrir o placar com Samu Aghehowa, de pênalti, mas viu Telasco Segovia e Lionel Messi virarem a favor do Inter Miami na etapa complementar. O gol do histórico atacante argentino, inclusive, foi marcado de falta e viralizou no mundo inteiro.

Com o resultado, o Inter Miami passou a dividir com o Palmeiras a liderança do Grupo A do Super Mundial de Clubes – ambos com quatro pontos. Já o Porto divide a lanterna da chave com o Al-Ahly, com apenas um ponto.

Os memes da derrota do Porto para o Inter Miami no Super Mundial

A seguir, veja memes da derrota do Porto para o Inter Miami no Super Mundial de Clubes. As publicações foram retiradas do X.

https://twitter.com/ctmartinelli/status/1935796819386085493

https://twitter.com/CentralDoBrega/status/1935795946878873761

https://twitter.com/alexcrfla/status/1935806211225436384

https://twitter.com/fefuxribeiro/status/1935793467466174833

https://twitter.com/dandansportv/status/1935794084532076817

https://twitter.com/insidervila04/status/1935801198616920541

https://twitter.com/LucasManetta/status/1935444314982641790

https://twitter.com/BoliviaMod/status/1935805056852304135

https://twitter.com/golldecobertura/status/1935805357458182438

https://twitter.com/SemClubismo_FC/status/1935804951340454261

https://twitter.com/futbranalise/status/1935792487240519798

https://twitter.com/porto_depre/status/1935802699561549950

