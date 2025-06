crédito: No Ataque Internacional

Veja o golaço de falta de Messi em Inter Miami x Porto no Mundial (Lionel Messi, meia-atacante do Inter Miami)

Inter Miami e Porto, de Portugal, se enfrentaram nesta quinta-feira (19/6) na segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes. O meia-atacante Lionel Messi marcou um golaço de falta para o time estadunidense. Veja no vídeo abaixo.

Messi atua pelo Inter Miami desde o meio de 2023, quando deixou o PSG, da França, após duas temporadas. Além dessas duas equipes, o astro argentino já jogou no Barcelona, da Espanha.



Gol dele, gol de Lionel Messi… e que gol!



É o primeiro do craque argentino na Copa do Mundo de Clubes da Fifa!#CopaDoMundoDeClubes pic.twitter.com/xcKHycOlaB — ge (@geglobo) June 19, 2025



Inter Miami e Porto estão no mesmo grupo que Palmeiras e Al Ahly, do Egito. Na primeira rodada, houve dois empates por 0 a 0. Um entre americanos e egípcios, e outro entre brasileiros e portugueses.

As cobranças de falta são uma especialidade de Messi, que marcou gols icônicos de bola parada quando defendia o Barça. A nível internacional, o jogador defende a Seleção Argentina.

