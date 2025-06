Técnico do PSG, Luis Enrique elogia Botafogo antes de jogo pelo Mundial (Luis Enrique, técnico do PSG)

Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain (PSG), comentou suas expectativas para o duelo com o Botafogo, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, que ocorre nesta quinta-feira (19/6), às 22h (de Brasília), no Rose Bowl. O treinador espanhol reconheceu a força da equipe carioca.

“É ótimo jogar contra times de ponta. O Botafogo tem um histórico incrível e conquistou a Copa Libertadores nesta temporada. Tenho certeza de que jogar contra nós será uma grande motivação para eles. Estamos nos preparando como sempre, não mudamos muito, mesmo jogando contra um time de ponta. A preparação é a mesma. Teremos que estar preparados para qualquer imprevisto durante a partida”, disse Luis Enrique, em coletiva de imprensa.

O técnico também falou sobre o momento do PSG. Embalados pela conquista inédita da Liga dos Campeões, Luis Enrique apontou que a equipe parisiense busca sempre evoluir.

“Acho normal ficar eufórico depois de vencer a Liga dos Campeões. Ser campeão europeu não é pouca coisa, e é normal ver todo mundo falando bem de nós. É bom receber elogios, mas estamos sempre buscando melhorar, com confiança, como equipe”, completou.

Leia: Por que jogador do Cruzeiro virou atração em partida do Real Madrid no Mundial?

Luis Enrique fala sobre o Mundial de Clubes

O comandante do PSG ainda comentou sobre a Copa do Mundo de Clubes e elogiou a diferença de estilos de jogo presentes no torneio.

“Ver um time africano contra um asiático faz toda a diferença, e é interessante comparar os diferentes estilos de jogo. Não me surpreendem os bons resultados dos times sul-americanos, por exemplo. Mesmo que eu não tenha conseguido assistir a todos os jogos desta competição, porque tenho trabalho para fazer ao mesmo tempo, acho os estilos opostos interessantes. O importante é dar um show para as pessoas. É isso que pretendemos fazer, e faremos isso novamente contra o Botafogo na quinta-feira”, concluiu.

A notícia Técnico do PSG, Luis Enrique elogia Botafogo antes de jogo pelo Mundial foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press