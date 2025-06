Colônia de férias? Luis Enrique permite regalias aos jogadores do PSG nos EUA (Luis Enrique, técnico do PSG)

O PSG está em busca de mais um título nesta temporada e disputa o Super Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Depois de conquistar a Champions League e outros troféus, o técnico Luis Enrique está transformando a estadia da equipe no país em uma verdadeira “colônia de férias”, de acordo com o jornal francês L’équipe.

Assim, segundo o periódico, os jogadores treinam de manhã e depois tem o tempo livre até a noite, podendo optar por assistir séries, participar de atividades pelo hotel ou até mesmo curtir uma praia.

Aliás, os atletas e comissão também podem fazer compras em shopping. Outra opção é explorar Los Angeles, Hollywood, Beverly Hills e Santa Monica – como o próprio Luis Enrique fez. O CT também permite que os jogadores passem um tempo com suas famílias durante os treinamentos.

PSG no Mundial

Na competição, o PSG começou com vitória em cima do Atlético de Madrid, por 4 a 0, no último domingo (15/6). Os gols foram marcados por Fabián Ruinz, Vitinha, Mayulu e Lee Kang-In.

O Paris Saint-Germain é o líder do Grupo B, com três pontos e superou o Botafogo no saldo de gols. Aliás, as equipes se enfrentam nesta quinta-feira (19/6), às 22h (de Brasília) pela segunda rodada da competição.

Os dois classificados do Grupo B vão enfrentar adversários do Grupo A, que conta com Palmeiras, Porto, Inter Miami e Al Ahly.

