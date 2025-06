Com pênalti perdido, Real Madrid empata com Al Hilal no Mundial de Clubes (Valverde em cobrança de pênalti )

Pela primeira partida do Grupo H da Copa do Mundo de Clubes, o Real Madrid tropeçou e empatou com o Al Hilal por 1 a 1, no Hard Rock Stadium, nesta quarta-feira. Gonzalo García marcou para os espanhóis, enquanto Rúben Neves fez o gol dos sauditas.

Desta maneira, o Real Madrid começa o Mundial de Clubes na liderança do Grupo H, com um tento. Com a mesma pontuação, o Al Hilal fica na segunda posição por ter recebido mais cartões que a equipe espanhola. A tabela pode mudar nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), quando Pachuca e Red Bull Salzburg se enfrentam no TQL Stadium.

A próxima rodada do Grupo H será no domingo. O Real Madrid enfrenta o Pachuca às 16h, no Bank of America Stadium. Já o Red Bull Salzburg encara o Al Hilal às 19h, no Audi Field.

O jogo

Apesar do favoritismo, o Real Madrid viu o Al Hilal ser superior no primeiro tempo. Aos dez minutos, Al-Dawsari passou para o brasileiro Marcos Leonardo, que chutou forte, mas errou o alvo. Nove minutos depois, Renan Lodi aproveitou lançamento de Al-Tambakti, bateu cruzado e marcou. Porém, o gol foi anulado por impedimento.



Mesmo sofrendo a pressão do Al Hilal, o Real Madrid abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo. Em contra-ataque pela direita, Rodrygo cruzou rasteiro para Gonzalo García, que chutou e balançou as redes. Seis minutos depois, a equipe saudita respondeu. Após receber bola na área, Marcos Leonardo foi derrubado por Raúl Ascensio. Na cobrança de pênalti, Rúben Neves igualou o placar.



O Real Madrid voltou melhor no segundo tempo. Com menos de um minuto, Arda Guler acertou o travessão e, no rebote, Vinícius Júnior cruzou para Gonzalo García, que cabeceou forte, mas parou em grande defesa de Bounou.



Aos 43 minutos da etapa complementar, o lateral Al-Qahtani deixou o braço no rosto de Fran García dentro da área e, após análise do VAR, o pênalti foi marcado para o Real Madrid. Na cobrança, Valverde bateu rasteiro no canto esquerdo, mas viu Bounou brilhar novamente ao defender a penalidade. Nos acréscimos, a equipe de Xabi Alonso foi para cima, mas não conseguiu chegar ao gol da vitória.

