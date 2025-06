Ex-goleiro do Atlético celebra reencontro com Guardiola: ‘Que honra’ (Ex-jogador atuou 10 temporadas no futebol espanhol )

O ex-goleiro do Atlético Diego Alves celebrou reencontro com o treinador espanhol Pep Guardiola, do Manchester City.

Aposentado oficialmente desde janeiro de 2025, o ex-futebolista brasileiro atuou 10 temporadas (2007/2008 até 2016/2017) no futebol espanhol.

Ele enfrentou o Barcelona treinado por Guardiola em diferentes oportunidades durante o período que o técnico comandou o time catalão (2008/2009 até 2011/2012).

Nos Estados Unidos, Diego Alves acompanhou a vitória do Manchester City por 2 a 0 sobre o Wydad AC nesta quarta-feira (18/6), pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo de Clubes, e conversou com Pep.

“O futebol sempre traz oportunidades únicas… Que honra reencontrar esse cara (Guardiola)”, escreveu.

“Depois de sofrer tanto com os times dele em campo , essa resenha teve ainda mais valor. Valeu pela recepção e pela conversa”, adicionou.

Diego Alves no Atlético

Cria das categorias de base do Atlético, Diego Alves atuou na equipe principal do Galo entre 2005 até 2007.

O goleiro foi titular do time do alvinegro que foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em 2006 e conquistou o Campeonato Mineiro de 2007 com a camisa do clube.

