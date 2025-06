Livre no mercado, Pogba aparece com camisa de time sul-americano que está no Mundial (Jogador francês está sem clube )

Campeão da Copa do Mundo em 2018, o meio-campista francês Paul Pogba publicou foto com camisa de time sul-americano que está na Copa do Mundo de Clubes.

O atleta europeu de 32 anos está livre no mercado desde que deixou a Juventus na temporada 2023/2024.

Nas redes sociais, o futebolista publicou fotos em que aparece com camisa do Boca Juniors durante partida com amigos.

Pogba está nos Estados Unidos e acompanhou o empate Xeneize por 2 a 2 com o Benfica, nessa segunda-feira (16/6), no Hard Rock Stadium, pela primeira rodada do Grupo C do torneio intercontinental.

Após a partida, o francês recebeu camisas do ex-jogador Riquelme, presidente do Boca Juniors e reencontrou alguns ex-companheiros de equipe do Manchester United que estão no time argentino

Paul Pogba with Boca Juniors players Marcus Rojo, Sergio Romero, Edinson Cavani and Ander Herrera! Ex-Manchester United players reunited at the Club World Cup. #soccerbytes #PaulPogba #FIFACWC #FIFAClubWorldCup pic.twitter.com/2sIerXkKs2 — SoccerBytes (@SoccerBytes_) June 17, 2025

Proposta do Monaco

Segundo o jornalista italiano Fabrizzio Romano, Pogba foi procurado pelo Monaco, da França.

O Monaco ficou na terceira colocação na Ligue 1 (Campeonato Francês), com 61 pontos, e assegurou vaga para a Champions League.

Além de Pogba, o clube está interessado em contar com o atacante espanhol Ansu Fati, do Barcelona.

