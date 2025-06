crédito: No Ataque Internacional

Jogador cria da base do Atlético é vendido para clube da Europa (Bruninho é cria das categorias de base do Atlético )

O Atlético anunciou nesta quarta-feira (18/6) a venda do meia-atacante Bruninho a um clube da Europa.

Cria das categorias de base do Galo, o jogador estava emprestado ao Karpaty, da Primeira Divisão da Ucrânia, para a temporada de 2024/2025.

O clube da Ucrânia acertou a compra em definitivo do jogador de 25 anos. O alvinegro não divulgou o valor da transferência.

Nesta temporada, Bruninho disputou 25 partidas com a camisa do time ucraniano. Um dos destaques da equipe, ele balançou as redes em oito oportunidades e distribuiu duas assistências.

Sem espaço no Atlético, meia-atacante atuou por diferentes times do Brasil antes de se transferir para o Karpaty. Passou por Confiança, Juventude, CRB, Guarani e Ceará, por empréstimo.

Bruninho no Atlético

Bruninho chegou ao time principal do Atlético em 2019 e deixou a equipe ainda no começo do ano seguinte.

Foram 19 partidas pelo alvinegro mineiro, com dois gols marcados.

