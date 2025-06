Jogador do Chelsea projeta duelo com o Flamengo e valoriza Mundial de Clubes (Volante do Chelsea falou sobre duelo contra o Flamengo )

Com apenas 23 anos, o equatoriano Moisés Caicedo é um dos grandes destaques do Chelsea. Pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes, os ingleses enfrentarão o Flamengo, que já sofreu quando enfrentou o volante – no tempo em que ele atuava pelo Independiente del Valle.



Caicedo é formado pelo Del Valle. Na edição de 2020 da Copa Libertadores, o então campeão Flamengo visitou os equatorianos e foi goleado por 5 a 0. O primeiro gol da partida foi marcado pelo jovem volante equatoriano, que também deu uma assistência.



“É maravilhoso olhar para trás e lembrar disso. Agora, reencontrando-os, tenho um bom pressentimento. Vamos fazer o mesmo, espero marcar de novo ou dar uma assistência”, disse o craque do Chelsea à Fifa.

Importância da Copa do Mundo de clubes

Em seguida, Caicedo relembrou o título da Conference League na última temporada e falou sobre a importância de conquistar a Copa do Mundo de Clubes.



“Vencer a Conference League foi muito bom. Nossa confiança está maior do que antes porque levantamos um troféu, mas isso é passado. Temos outro troféu pela frente e daremos o nosso melhor porque queremos conquistá-lo. Seria muito especial para todo o time e para a torcida, então é isso que queremos”, continuou Caicedo.



Flamengo e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira, às 15h (de Brasília), pela segunda rodada da Copa do Mundo de clubes. O jogo será no Lincoln Financial Field, na Philadelphia.

