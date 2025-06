Comentarista imagina Borussia no Brasileirão: ‘Iria cair para a Segunda Divisão’ (Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund)

O comentarista José Trajano detonou a atuação do Borussia Dortmund contra o Fluminense nessa terça-feira (17/6), pela Copa do Mundo de Clubes, e imaginou como seria a campanha do time alemão na Série A do Campeonato Brasileiro.

As equipes empataram por 0 a 0, no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo F do torneio intercontinental.

Apontado por alguns como “azarão” no confronto, o tricolor carioca fez uma boa partida contra o time alemão e conseguiu criar chances de perigo ao longo da partida.

Trajano fez duras críticas ao desempenho da equipe europeia no duelo e afirmou que o Borussia Dortmund seria rebaixado na Série A do Campeonato Brasileiro se tivesse atuações como a dessa terça.

“Foi um fiasco mesmo! O time do Borussia não só foi superado pelo Fluminense, como foi o retrato de um time horroroso. Jogando essa bolinha que jogou contra o Fluminense, se disputasse o Brasileirão, o Borussia iria cair para a Segunda Divisão”, afirmou no UOL Esporte.

Borussia Dortmund em 2024/2025

Um dos principais clubes da Alemanha, o Borussia Dortmund não conseguiu conquistar nenhum troféu de expressão nesta temporada.

O time treinado pelo croata Niko Kova? ficou na quarta colocação na Bundesliga (Campeonato Alemão) e foi eliminado pelo Barcelona nas oitavas de final da Champions League (Liga dos Campeões).

Com o empate com o Fluminense, a equipe chegou a oito partidas consecutivas sem derrotas.

