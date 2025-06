crédito: No Ataque Internacional

Manchester City x Wydad Casablanca: onde assistir, horário e escalações pelo Mundial (Elenco do City comemorando gol)

Manchester City e Wydad Casablanca iniciam a caminhada na primeira edição do novo Mundial de Clubes da Fifa nesta quarta-feira (18/6), às 13h (horário de Brasília), em confronto no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

O duelo entre os times inglês e marroquino é válido pela primeira rodada do Grupo G, que também conta com Al Ain (Emirados Árabes Unidos) e Juventus (Itália).

A competição reúne 32 clubes dos seis continentes e será disputada até 13 de julho em cidades dos Estados Unidos.

O City chegou ao Mundial pela conquista inédita da Liga dos Campeões na temporada 2022/2023. Já o Wydad Casablanca venceu a Liga dos Campeões da África em 2020/21 e garantiu vaga na Copa do Mundo de Clubes.

Manchester City x Wydad Casablanca: onde assistir

A estreia entre Manchester City e Wydad Casablanca pelo Mundial de Clubes será transmitida na TV aberta pela Globo, na TV fechada pelo SporTV, no streaming pela Globoplay e DAZN, além do YouTube, no canal CazéTV.

Manchester City x Wydad Casablanca: escalações

Manchester City: Ederson; Matheus Nunes, Rúben Dias, Akanji e Gvardiol; Gundogan e Bernardo Silva; Savinho, Marmoush e Doku; Haaland. Técnico : Pep Guardiola.



Wydad Casablanca: Benabid; Moufid, Harkass, Boutouil e Boucheta; Moubarik e Zemraoui; Rayhi, Mailula e Sakhi; Obeng. Técnico: Mohamed Amine Benhachem.

