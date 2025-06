River Plate x Urawa Reds registra pior público do Mundial de Clubes (Jogadores de River Plate e Urawa Reds no gramado do Lumen Field antes de partida pelo Mundial de Clubes)

A vitória do River Plate por 3 a 1 contra o Urawa Reds nesta terça-feira (17/6), pela primeira rodada do Grupo E do Mundial de Clubes da Fifa, contou com a presença de poucos torcedores. O duelo foi disputado no Lumen Field, em Seattle.

Ao todo, 11.974 pessoas estiveram presentes no estádio que sedia jogos do Seattle Sounders, time da Major League Soccer (MLS). O número representa 17,35% da capacidade total da arena, que pode receber até 69.000 torcedores.

Até o momento, o público foi o mais baixo de uma partida do Mundial de Clubes. Antes, o posto pertencia à vitória do Bayern de Munique por 10 a 0 contra o Auckland City, que foi assistida por 21.152 pessoas no TQL Stadium, em Cincinnati.

Os públicos dos jogos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa

PSG 4 x 0 Atlético de Madrid: 80.619 pessoas (Rose Bowl, Pasadena)

(Rose Bowl, Pasadena) Al Ahly 0 x 0 Inter Miami: 60.927 pessoas (Hard Rock Stadium, Miami)

(Hard Rock Stadium, Miami) Boca Juniors 2 x 2 Benfica: 55.574 pessoas (Hard Rock Stadium, Miami)

(Hard Rock Stadium, Miami) Palmeiras 0 x 0 Porto: 46.275 pessoas (MetLife Stadium, East Rutherford)

(MetLife Stadium, East Rutherford) Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund: 34.736 pessoas (MetLife Stadium, Nova Jersey).

(MetLife Stadium, Nova Jersey). Botafogo 2 x 1 Seattle Sounders: 30.151 pessoas (Lumen Field, Seattle)

(Lumen Field, Seattle) Flamengo 2 x 0 Espérance: 25.797 pessoas (Lincoln Financial Field, Filadélfia)

(Lincoln Financial Field, Filadélfia) Chelsea 2 x 0 Los Angeles FC: 22.137 pessoas (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

(Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) Bayern de Munique 10 x 0 Auckland City: 21.152 pessoas (TQL Stadium, Cincinnati)

(TQL Stadium, Cincinnati) River Plate 3 x 1 Urawa Reds: 11.974 pessoas (Lumen Field, Seattle)

