Partida do Mundial de Clubes tem atraso no início por questões climáticas (Partida entre Ulsan e Sundowns pelo Mundial de Clubes não começou no horário previsto)

Os jogadores de Ulsan Hyundai e Mamelodi Sundowns já estavam no gramado do Inter&Co Stadium quando surgiu o aviso no telão de que o horário da partida seria adiado. O duelo desta terça-feira (17/6), pela primeira rodada do Grupo F do Mundial do Clubes, começaria às 19h (de Brasília), mas condições climáticas impediram a bola de rolar no momento previsto.

As recomendações foram para que os atletas e comissão técnicas retornassem ao vestiário, enquanto aos torcedores foi solicitada à procura por ambientes cobertos. Em nota, a Fifa informou que o duelo foi adiado em 40 minutos e que, após esse tempo, os jogadores terão outros 10 minutos para aquecimento. A partida, então, começará às 19h50 (de Brasília).

Antes do momento em que foi anunciado o adiamento, o que chamava atenção era o baixo público no estádio do Orlando City, time da MLS. Os números oficiais não foram divulgados, mas publicações nas redes sociais, como a do jornalista australiano Maher Mezah, dizem que a quantidade de torcedores presentes seria inferior a 10% da capacidade total da arena – que é de 25.500.

UPDATE: With 10 minutes to play I counted 577 people here for Mamelodi Sundowns vs Ulsan



Highly doubt we’ll be more than a couple thousand today — Maher Mezahi (@MezahiMaher) June 17, 2025

Ulsan Hyundai e Mamelodi Sundowns estão no grupo de Fluminense e Borussia Dortmund no Mundial de Clubes. Nesta terça-feira (17), as equipes empataram por 0 a 0.

A notícia Partida do Mundial de Clubes tem atraso no início por questões climáticas foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque