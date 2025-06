crédito: No Ataque Internacional

Renato Gaúcho elogia atuação do Fluminense contra o Borussia no Mundial (Renato Gaúcho exaltou partida do Fluminense )

O Fluminense estreou com empate no Super Mundial de Clubes. Os tricolores ficaram na igualdade com o Borussia Dortmund-ALE por 0 a 0, nesta terça-feira, em Nova York.

Os cariocas dominaram a partida e criaram diversas chances de gol, no entanto, as mais claras foram defendidas pelo goleiro Kobel. O técnico Renato Gaúcho elogiou a atuação da equipe e destacou que a confiança do grupo aumenta após esta partida.

“Criamos chances, tivemos uma boa atuação. Estreamos bem, contra um adversário poderoso. Isso dá mais confiança para o próximo jogo. É pensar jogo a jogo. A partir de amanhã vamos pensar no próximo adversário”, disse.

O Fluminense volta a campo neste sábado, contra o Ulsan-COR, novamente em Nova York, no MetLife Stadium, pelo grupo F do Super Mundial de Clubes.

