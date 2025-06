crédito: No Ataque Internacional

Lamine Yamal ouve xingamentos em São Paulo: ‘Perninha do c*’ (Lamine Yamal chamou atenção na NBA House, em São Paulo)

Craque do Barcelona, o atacante Lamine Yamal desembarcou em São Paulo nessa segunda-feira (16/6), para aproveitar as férias. No mesmo dia, o jovem de 17 anos foi à NBA House para acompanhar o jogo 5 a final entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers, mas acabou ouvindo xingamentos de brasileiros.

Yamal chegou ao Parque Villa-Lobos, em Pinheiros, na Zona Oeste da capital paulista e rapidamente chamou a atenção no evento. Cercado de seguranças, o craque atraiu os olhos dos brasileiros que foram assistir à vitória do OKC, que agora lidera a série da final por 3 a 2.

Quando caminhava em direção à saída da NBA House, comendo uma pipoca, o atacante viu dezenas de celulares apontados em sua direção, com fãs pedindo fotos e gritando para chamar sua atenção.

Um grito em especial ganhou destaque e repercutiu nas redes sociais. Um dos presentes xingou o espanhol: “Ô, Yamal, seu perninha do car****! Perninha do car****!”

Lamine Yamal no Brasil

Fã declarado de Neymar, Yamal pretende se encontrar com o camisa 10 do Santos durante a estadia no Brasil nos próximos dias.

Pelo Instagram, na segunda-feira, o atacante espanhol anunciou o desembarque com um post em que escreveu: “Chegando”, em português, e marcou a localização de São Paulo.

