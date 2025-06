Grupo do Real Madrid no Mundial: onde assistir, tabela, datas e horários dos jogos (Jogadores do Real Madrid comemoram gol em partida do Campeonato Espanhol)

O Real Madrid aparece como um dos grandes postulantes ao título e é um dos 12 representantes europeus no Mundial de Clubes. O time está no Grupo H, ao lado de Al-Hilal (Arábia Saudita), Pachuca (México) e RB Salzburg (Áustria). No Ataque traz as datas e horários dos jogos da chave do time espanhol.

Gigante europeu, o Real Madrid figura como protagonista no futebol mundial. Os espanhóis acumulam títulos expressivos ao longo da história – só de Liga dos Campeões são 15 troféus, além de 36 taças da La Liga.

Contudo, nesta temporada, a equipe viveu momento incomum, já que encerrou a temporada sem nenhum título de expressão. No Campeonato Espanhol, o Real Madrid terminou na segunda colocação, com 84 pontos, quatro atrás do campeão do Barcelona. Os Merengues ainda foram vice-campeões na Copa do Rei e na Supercopa da Espanha.

Na Liga dos Campeões, caíram nas quartas de final diante do Arsenal, com o placar agregado de 5 a 1. Neste mês, o técnico Carlo Ancelotti deixou o comando do time e seguiu novo rumo – assumiu a Seleção Brasileira. O Real ainda não tem um substituto.

Como o Real Madrid se classificou ao Mundial de Clubes?

O Real Madrid garantiu a vaga no Mundial de Clubes por conta dos títulos da Liga dos Campeões nas temporadas 2021/22 e 2023/24, vai em busca do nono título Mundial (1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022).

A Fifa distribuiu 12 das 32 vagas no Mundial a clubes da Europa. Os campeões da Champions League entre 2020/21 e 2023/24 (Chelsea, Manchester City e Real Madrid, que conquistou o título duas vezes no período) tinham lugar garantido. Os outros nove representantes do continente se classificaram via ranking.

Foram eles: Bayern de Munique, Borussia Dortmund, PSG, Internazionale, Juventus, Porto, Benfica, Atlético de Madrid e Salzburg.

Grupo H no Mundial de Clubes

O Real Madrid é o grande favorito do Grupo H. Nesta temporada, a equipe amargou o vice-campeonato espanhol e caiu ainda nas quartas de final da Champions League, mas tem um dos elencos mais fortes da competição, com nomes relevantes no cenário mundial. Al-Hilal e Salzburg devem brigar pela segunda colocação da chave.

São 32 times na disputa do Super Mundial, sediado nos Estados Unidos. Eles foram divididos em oito grupos. Avançam às oitavas de final os dois primeiros de cada chave. As semifinais estão marcadas para os dias 8 e 9 de julho, enquanto a grande final será dia 13, no Nova York.

Times do Grupo H

Al-Hilal (Arábia Saudita)

Pachuca (México)

Real Madrid

RB Salzburg (Áustria)

Jogos do Real Madrid no Mundial de Clubes

18/6 (quarta-feira) – Real Madrid x Al Hilal – Estádio Hard Rock, Miami, às 16h

22/6 (domingo) – Real Madrid x Pachuca – Estádio Bank of America, Charlotte, às16h

26/6 (quinta-feira) – Salzburg x Real Madrid – Lincoln Financial Field, Filadélfiaa, às 22h

* horários dos jogos estão no horário de Brasília

Onde assistir aos jogos do Real Madrid no Mundial de Clubes

Os jogos do grupo do Manchester City serão transmitidos no Brasil por Globo (TV aberta), Globo Play (streaming), SporTV (TV por assinatura), CazéTV (YouTube), Amazon Primete (streaming), DAZN (streaming) e Disney+ (streaming).

Elenco do Real Madrid

Goleiros: Courtois, Lunin, Fran González e Mestre.

Courtois, Lunin, Fran González e Mestre. Defensores: Carvajal, Éder Militão, Alaba, Alexander-Arnold, Lucas Vázquez, Fran García, Rüdiger, Mendy, Huijsen, Youssef, Jacobo, Asencio, Fortea e Diego Aguado.

Carvajal, Éder Militão, Alaba, Alexander-Arnold, Lucas Vázquez, Fran García, Rüdiger, Mendy, Huijsen, Youssef, Jacobo, Asencio, Fortea e Diego Aguado. Meio-campistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos, Chema e Martio Martín.

Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos, Chema e Martio Martín. Atacantes: Vini Jr, Mbapé, Rodrygo, Endrick, Brahim Díaz, Gonzalo e Victor Muñoz.

A notícia Grupo do Real Madrid no Mundial: onde assistir, tabela, datas e horários dos jogos foi publicada primeiro no No Ataque por Izabela Baeta