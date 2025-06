Cristiano Ronaldo envia mensagem para Donald Trump, e torcedores reagem (António Costa, presidente do Conselho Europeu, ao lado de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos)

Repercute nas redes sociais nesta terça-feira (17/6) uma mensagem que Cristiano Ronaldo deixou para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma camisa autografada pelo próprio jogador da Seleção de Portugal.

O líder norte-americano recebeu a camisa de CR7 das mãos de António Costa, presidente do Conselho Europeu, nessa segunda-feira (16/6), durante encontro do G7 – grupo de países com as sete economias mais avançadas do mundo: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. A reunião ocorreu em Calgary, no Canadá.

Além da assinatura de Cristiano Ronaldo, a camisa recebida por Trump tem uma mensagem escrita à mão pelo craque português: “Para o Presidente Donald J. Trump, jogando pela paz”.

To President @realdonaldtrump.



Playing for peace. As a team. pic.twitter.com/iLGAmbmu0J — António Costa (@eucopresident) June 16, 2025

Torcedores reagem

O momento em que António Costa entrega a camisa para Donald Trump foi publicado pelo perfil do próprio presidente do Conselho Europeu e também pelo perfil da Seleção Portuguesa.

Diante das imagens, torcedores de diversas nacionalidades reagiram.

“Vai ter fã do CR7 não sendo mais tão fã assim”, brincou um brasileiro.

“Ronaldo massageando o ego do Donald Trump para tê-lo ao seu lado antes da Copa do Mundo nos EUA no ano que vem. Conseguindo o maior microfone ao seu lado”, comentou um estadunidense.

Onde CR7 vai jogar?

Com contrato com o Al-Nassr até o fim deste mês, o craque Cristiano Ronaldo disse que deverá permanecer no clube da Arábia Saudita. Em entrevista após a conquista da Liga das Nações da Uefa, o atacante indicou que assinará a renovação com o time de Riade.

“Futuro? Não vai mudar nada. (Devo permanecer no) Al Nassr sim”, afirmou o craque português, após a conquista da Liga das Nações da Uefa.

“Você sabe quantos anos eu já tenho, estou mais perto do fim do que no início… mas eu tenho que aproveitar cada minuto. Se eu não me lesionar seriamente, eu continuo”, acrescentou.

“Ronaldo faz campanha pela paz no Oriente Médio. Parabéns”, exaltou um francês.

A Seleção Portuguesa venceu a Espanha, no dia oito de junho, por 5 a 3, nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal. Dessa forma, a equipe de Cristiano Ronaldo conquistou a Liga das Nações.

A notícia Cristiano Ronaldo envia mensagem para Donald Trump, e torcedores reagem foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque