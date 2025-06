Grupo do Manchester City no Mundial: onde assistir, tabela, datas e horários dos jogos (Jogadores do Manchester City comemoram gol)

O Manchester City fez uma temporada abaixo da média na Premier League – time viveu altos e baixos e abandonou abriga pelo título cedo. O clube inglês e é um dos 12 representantes europeus na competição. O City está no Grupo G, ao lado de Al-Ain (Emirados Árabes), Juventus (Itália) e Wydad Casablanca (Marrocos). No Ataque traz as datas e horários dos jogos da chave do time inglês.

Nos últimos anos, o City apareceu como destaque não só na Inglaterra, mas em toda a Europa. Sob o comando do espanhol Pep Guardiola, o time foi soberano durante quatro temporadas: venceu o Campeonato Inglês em 20/21, 21/22, 22/23 e 23/24. Além disso, conquistou a Champions em 22/23.

Contudo, na última temporada, perdeu força e viu uma certa falta de entrosamento em campo. A equipe terminou a Premier League em terceiro, com 71 pontos – o Liverpool foi campeão com 84. Na Champions, caiu nos playoffs para o Real Madrid, antes mesmo das oitavas de final.

Como o City se classificou ao Mundial de Clubes?

City garantiu a vaga no Mundial de Clubes ao vencer a Inter de Milão na final da Liga dos Campeões 2022/23. Na ocasião, o meio-campista espanhol Rodri fez o único gol do jogo realizado em Istambul.

A Fifa distribuiu 12 das 32 vagas no Mundial a clubes da Europa. Os campeões da Champions League entre 2020/21 e 2023/24 (Chelsea, Manchester City e Real Madrid, que conquistou o título duas vezes no período) tinham lugar garantido. Os outros nove representantes do continente se classificaram via ranking.

Foram eles: Bayern de Munique, Borussia Dortmund, PSG, Internazionale, Juventus, Porto, Benfica, Atlético de Madrid e Salzburg.

Grupo G no Mundial de Clubes

O Manchester City aparece como o favorito do Grupo G. Apesar de não ter feito uma temporada primorosa, ainda tem o elenco mais forte da chave. Juventus e Al-Ain são os outros dois que prometem brigar pela segunda vaga.

São 32 times na disputa do Super Mundial, sediado nos Estados Unidos. Eles foram divididos em oito grupos. Avançam às oitavas de final os dois primeiros de cada chave. As semifinais estão marcadas para os dias 8 e 9 de julho, enquanto a grande final será dia 13, no Nova York.

Times do Grupo G

Al-Ain (Emirados Árabes)

Juventus (Itália)

Manchester City (Inglaterra)

Wydad Casablanca (Marrocos)

Jogos do City no Mundial de Clubes

18/6 (quarta-feira) – Manchester City x Wydad – Lincoln Financial Field, Filadélfia, às 13h

22/6 (domingo) – Manchester City x Al Ain – Estádio Mercedes-Benz, Atlanta, às 22h

26/6 (quinta-feira) – Juventus x Manchester City – Camping World Stadium, Orlando, às 16h

* horários dos jogos estão no horário de Brasília

Onde assistir aos jogos do City no Mundial de Clubes

Os jogos do grupo do Manchester City serão transmitidos no Brasil por Globo (TV aberta), Globo Play (streaming), SporTV (TV por assinatura), CazéTV (YouTube), Amazon Primete (streaming), DAZN (streaming) e Disney+ (streaming).

Elenco do City

Goleiros: Ederson, Bettinelli, Ortega Morenno.

Ederson, Bettinelli, Ortega Morenno. Defensores: Dias, Stones, Ake, Ait-Nouri, Reis, Gvardiol, Akanji, Khusanov e Lewis

Dias, Stones, Ake, Ait-Nouri, Reis, Gvardiol, Akanji, Khusanov e Lewis Meio-campo: Reijnders, Doku, Nico, Rodri, Gundogan, Bernardo, Savinho, Matheus Nunes, Cherki, Echeverri, Foden, Bobb e O’Reilly.

Reijnders, Doku, Nico, Rodri, Gundogan, Bernardo, Savinho, Matheus Nunes, Cherki, Echeverri, Foden, Bobb e O’Reilly. Atacantes: Marmoush e Haaland

