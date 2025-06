Grupo da Juventus no Mundial: onde assistir, tabela, datas e horários dos jogos (Jogadores da Juventus comemoram gol)

Maior campeã da Itália, a Juventus é uma das representantes do país no Mundial de Clubes da Fifa 2025, disputado nos Estados Unidos. A Velha Senhora está no grupo G, ao lado de Manchester City (Inglaterra), Al-Ain (Emirados Árabes Unidos) e Wydad Casablanca (Marrocos). O No Ataque traz tudo sobre a equipe na competição: elenco, datas, horários, onde assistir aos jogos e mais informações.

“Há emoção porque é a primeira vez, e a Juventus sempre tem a ambição de vencer. Queremos fazer isso com humildade, sabemos que aqui estão os melhores times do mundo. Mas não viemos aqui (somente) para participar, isso é claro. A viagem foi o que foi, agora temos que nos adaptar ao clima, ao fuso horário, porque o jogo já é na quarta-feira (18/4)”, disse o técnico Igor Tudor, em entrevista à DAZN.

O croata, que substituiu Thiago Motta no comando do time italiano em março, teve o contrato renovado na última semana. O vínculo do treinador agora tem validade até junho de 2027.

Com Tudor, a Juve terminou o Campeonato Italiano na quarta posição, com 70 pontos. A última vez na qual a equipe conquistou o torneio foi na temporada 2019/20 – o título em questão foi o oitavo consecutivo dos Bianconeri.

Na Liga dos Campeões, a campanha foi decepcionante. Bicampeã, a Juventus terminou a fase de liga na 20ª posição, com 12 pontos – um a mais que o Dinamo Zabreg, primeiro time fora da zona de classificação. Nos playoffs, foi eliminada pelo PSV e sequer chegou às oitavas de final.

Como a Juventus se classificou ao Mundial de Clubes?

A Juventus se classificou ao Mundial de Clubes graças ao ranking da Uefa, no qual o clube aparece na 14ª posição. O critério foi o mesmo que garantiu as vagas de Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Paris Saint Germain, Inter de Milão, porto, Atlético de Madrid, Benfica e RB Salzburg.

Os outros europeus classificados foram os campeões da Liga dos Campeões entre 2020/21 e 2023/24: Chelsea, Manchester City e Real Madrid, que conquistou o título duas vezes no período.

Grupo G do Mundial de Clubes

A Juventus tende a disputar com o Manchester City a liderança do Grupo G do Mundial de Clubes. Al-Ain e Wydad Casablanca devem correr por fora na briga pelas vagas às oitavas de final.

Times do Grupo G

Al-Ain

Juventus

Manchester City

Wydad Casablanca

Jogos da Juventus no Mundial de Clubes da Fifa: datas, horários e locais

Al-Ain x Juventus – quarta-feira, 18/6, às 22h (de Brasília), no Audi Field, em Washington

– quarta-feira, 18/6, às 22h (de Brasília), no Audi Field, em Washington Juventus x Wydad Casablanca – domingo, 22/6, às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia

– domingo, 22/6, às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia Juventus x Manchester City – quinta-feira, 26/6, às 16h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando

Onde assistir aos jogos da Juventus no Mundial de Clubes?

Al-Ain x Juventus – SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming)

– SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming) Juventus x Wydad Casablanca – SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming)

– SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming) Juventus x Manchester City – SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming)

Elenco da Juventus

Goleiros: Michele Di Gregorio, Carlo Pinsoglio, Giovanni Daffara, Giovanni Garofani.

Michele Di Gregorio, Carlo Pinsoglio, Giovanni Daffara, Giovanni Garofani. Defensores: Alberto Costa, Bremer, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Pierre Kalulu, Daniele Rugani, Andrea Cambiaso, Nicolo Savona, Jonas Rouhi, Javier Gil Puche.

Alberto Costa, Bremer, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Pierre Kalulu, Daniele Rugani, Andrea Cambiaso, Nicolo Savona, Jonas Rouhi, Javier Gil Puche. Meio-campistas: Manuel Locatelli, Teun Koopmeiners, Weston McKennie, Filip Kostic, Khephren Thuram, Douglas Luiz, Stefano Turco, Augusto Owusu.

Manuel Locatelli, Teun Koopmeiners, Weston McKennie, Filip Kostic, Khephren Thuram, Douglas Luiz, Stefano Turco, Augusto Owusu. Atacantes: Francisco Conceição, Dusan Vlahovic, Kenan Yildiz, Nico Gonzalez, Arek Milik, Vasilije Adži?, Randal Kolo Muani, Timothy Weah, Lorenzo Anghelè, Alessandro Pietrelli, Samuel Mbangula, Nicolò Cudrig, Tommaso Mancini.

