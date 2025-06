Monterrey x Internazionale: onde assistir, horário e escalações pelo Mundial

crédito: No Ataque Internacional

Monterrey e Internazionale se enfrentam nesta terça-feira (17/6), às 22h (de Brasília), no Rose Bowl Stadium, em Pasadena, pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo de Clubes. Veja a seguir em qual canal vai passar a partida.

Monterrey foi eliminado nas quartas de final da Liga MX (Campeoanto Mexicano). O time tem três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos.

Internazionale chega para o torneio após ser ‘atropelada’ pelo Paris Saint Germain por 5 a 0 na final da Champions League. A equipe italiana tem três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas.

Monterrey x Internazionale: onde assistir

O confronto entre Monterrey e Internazionale será transmitido pelo SporTV (canal fechado), CazéTV (canal no YouTube) e DANZ (streaming)

Monterrey x Internazionale: prováveis escalações

Monterrey: Esteban Andrada; Erick Aguirre, Víctor Guzmán, Sergio Ramos e Jesús Gallardo; Luis Romo e Omar Govea; Jesús Manuel Corona, Sergio Canales e Lucas Ocampos; Germán Berterame. Técnico : Domènec Torrent.

