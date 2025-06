Maiores estádios do mundo: cinco arenas com capacidade acima de 100 mil pessoas (Rungrado May Day Stadium)

No universo do esporte, há palcos que transcendem a simples função de campo de jogo para se tornarem verdadeiros templos, capazes de abrigar multidões e criar atmosferas inesquecíveis. Entre eles, destacam-se os estádios com capacidade para mais de 100 mil espectadores. Conheça cinco desses gigantes que, com sua grandiosidade, marcam a história do futebol:

Rungrado May Day Stadium (Pyongyang, Coreia do Norte)

Rungrado May Day Stadium (foto: Agência Central de Notícias da Coreia)

Com uma capacidade que se estima em 114.000 a 150.000 espectadores (dados oficiais norte-coreanos apontam para 150.000), o Rungrado May Day Stadium é o maior estádio em termos de capacidade total. Inaugurado em 1989, ele é mais conhecido por sediar os festivais Arirang, grandiosos espetáculos de ginástica e arte performática, mas também recebe jogos da Seleção de futebol da Coreia do Norte. Sua arquitetura única, com 16 arcos que formam uma coroa, o torna uma estrutura icônica.

Michigan Stadium (Ann Arbor, EUA)

Michigan Stadium (foto: Michigan University)

Apelidado de “The Big House”, o Michigan Stadium é o maior estádio dos Estados Unidos e o segundo maior do mundo em capacidade, com 107.601 lugares. Embora seja predominantemente usado para jogos de futebol americano universitário, especialmente os do time Michigan Wolverines, ele já sediou partidas de futebol, incluindo um amistoso entre Real Madrid e Manchester United, em 2014, que atraiu mais de 109 mil espectadores – um recorde de público para um jogo de futebol nos EUA na época.

Beaver Stadium (State College, EUA)

Beaver Stadium (foto: Curtis Chan / Penn State)

Outro gigante do futebol americano universitário, o Beaver Stadium, casa do time Penn State Nittany Lions, tem uma capacidade oficial de 106.572 espectadores. Inaugurado em 1960 e expandido várias vezes, ele é reconhecido pela paixão de sua torcida, que cria um “mar branco” em dias de jogo e é famosa por sua energia contagiante. Assim como o Michigan Stadium, ele serve como um lembrete da paixão pelos esportes, que se estende para além do futebol tradicional em algumas partes do mundo.

Ohio Stadium (Columbus, EUA)

Ohio Stadium (foto: Ohio State)

Com uma capacidade de 102.780 espectadores, o Ohio Stadium é o lar do time de futebol americano universitário Ohio State Buckeyes. Conhecido por sua arquitetura em forma de “U” e por estar listado no Registro Nacional de Lugares Históricos, este estádio é um marco em Columbus. Além do futebol americano, já recebeu diversos eventos musicais e, em menor escala, partidas de futebol, mostrando sua versatilidade como um local de grandes espetáculos.

Kyle Field (College Station, EUA)

Completando a lista de estádios com mais de 100 mil lugares está o Kyle Field, no campus da Texas A&M University. Sua capacidade oficial é de 102.733 espectadores, tornando-o um dos maiores estádios universitários dos EUA. É a casa do time de futebol americano Texas A&M Aggies e é famoso pela tradição de “12º Homem”, onde a torcida se considera um jogador adicional devido ao apoio incondicional e ao barulho ensurdecedor.

Kyle Field (foto: Texas A&M University)

