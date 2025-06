Fã de Neymar, Lamine Yamal está no Brasil e quer encontrar o astro (Lamine Yamal, atacante do Barcelona)

Fã declarado de Neymar, o jovem Lamine Yamal, astro do Barcelona, passará parte das férias no Brasil. O jogador de 17 anos, de acordo com a imprensa internacional, chegou em São Paulo na manhã desta segunda-feira e planeja encontrar Neymar nos próximos dias.

Lamine Yamal possui trejeitos muito parecidos com o de Neymar no início da carreira. Além disso, a personalidade fora de campo é muito semelhante. Em um mundo tomado pelas redes sociais, o jovem espanhol gosta de aparecer fazendo “dancinhas” com os companheiros de equipe de Barcelona e Espanha, assim como Neymar. Além disso, em sua própria rede social, Yamal já publicou uma foto usando uma camisa de Neymar na época de Santos. O craque espanhol utilizava um uniforme da temporada de 2012 do Peixe.

Temporada histórica

Com apenas 17 anos, Yamal é um dos cotados para receber o prêmio de melhor jogador do mundo. Na última temporada pelo Barcelona, o atacante marcou 18 gols e deu 21 assistências em 55 jogos.

Ele foi peça fundamental na tríplice coroa nacional conquistada pelo Barça: La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha.Além disso, antes mesmo de completar a maioridade, Yamal é campeão da Eurocopa 2024 com a Espanha, sendo escolhido o melhor jovem jogador da competição.

