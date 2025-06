Auckland City tem teto salarial e dividirá premiação no Mundial de Clubes (Jogadores do Auckland City antes da partida contra o Bayern de Munique)

A vitória do Bayern de Munique sobre o Auckland City por 10 a 0 na estreia da Copa do Mundo de Clubes da Fifa voltou a evidenciar a diferença entre um clube de futebol profissional de alto nível e uma equipe que compete em uma liga amadora. O time da Nova Zelândia ainda enfrentará outros gigantes do futebol mundial em sua jornada no Grupo C: Benfica, de Portugal, na sexta-feira (20/6), e Boca Juniors, da Argentina, no dia 24 (terça-feira).

Conforme mostrou o No Ataque nesse domingo (15/6), os jogadores do Auckland não vivem exclusivamente do futebol e dividem a rotina de treinos e jogos com outras profissões. O goleiro Conor Tracey trabalha como estoquista em uma empresa do ramo farmacêutico, enquanto o zagueiro Adam Mitchell é corretor de imóveis e até brincou que estaria pronto para vender uma casa a Harry Kane, astro inglês do Bayern que, ironicamente, não fez nenhum gol no jogo de ontem.

A BBC Sport trouxe algumas curiosidades sobre a capacidade financeira do Auckland City. Em 2024, o clube registrou arrecadação de 1,1 milhão de dólares neozelandeses (R$ 3,7 milhões) – faturamento similar ao de um time brasileiro que alterna entre as Séries C e D. Já os atletas têm um teto salarial semanal, estimado em 150 NZ$ (R$ 500) por semana. Em Minas Gerais, muitos “boleiros” da várzea recebem acima desse valor por partida em torneios como a Copa Itatiaia e o Classista de Betim.

A participação do Auckland City na Copa do Mundo de Clubes renderá uma cota de 6,6 milhões de dólares neozelandeses – mais de R$ 22 milhões. Todavia, essa quantia será repartida com a Federação de Futebol da Nova Zelândia, que investirá os recursos no desenvolvimento do futebol no país de pouco mais de 5 milhões de habitantes.

Como o Auckland City se classificou para o Mundial?

O Auckland City se classificou para o Mundial de Clubes por meio da Liga dos Campeões da OFC. A equipe da Nova Zelândia conquistou 13 das 24 edições da competição que também conta com participantes de Fiji, Nova Calendônia, Papua-Nova Guiné, Ilhas Salomão, Taiti, Vanuatu, Ilhas Cook, Tonga, Samoa e Samoa Americana.

