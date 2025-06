Bayern de Munique foi campeão mundial vencendo clube brasileiro na decisão (Jogadores de Cruzeiro e Bayern, no Mineirão, na final da Copa Intercontinental de 1976)

O Bayern de Munique, da Alemanha, abriu a participação no Grupo C da Copa do Mundo de Clubes a todo vapor. Sem piedade, goleou o amador Auckland City, da Nova Zelândia, por 10 a 0, neste domingo (15/6). O multicampeão europeu tem histórico positivo contra equipes brasileiras. Em 1976, por exemplo, derrotou o Cruzeiro na final da Copa Intercontinental.

À época, o torneio colocava frente a frente o vencedor da Champions League e o campeão da Copa Libertadores. A partida de ida, em 21 de novembro, ocorreu na Alemanha. O rigoroso inverno europeu cobriu de neve o campo do Estádio Olímpico de Munique, o que dificultou a vida do Cruzeiro. Sob os olhares de pouco mais de 20 mil torcedores, o Bayern contou com gols de Jupp Kapellmann e Gerd Müller para vencer por 2 a 0.

O Mineirão, em Belo Horizonte, recebeu o jogo da volta em 21 de dezembro. A torcida do Cruzeiro tinha motivos para acreditar na virada: o time era composto por jogadores como Dirceu Lopes, Joãozinho, Palhinha, Piazza, Jairzinho e Zé Carlos – nomes que até hoje ocupam espaço na prateleira de ídolos. As catracas registraram 113.715 torcedores. Entretanto, acredita-se que as arquibancadas do Gigante da Pampulha comportaram mais fãs devido ao arrombamento de portões.

A expectativa de vitória cruzeirense não se concretizou. O Bayern, liderado por Franz Beckenbauer, tinha em campo a base da Seleção Alemã campeã da Copa do Mundo de 1974. A equipe jogou com o primeiro resultado embaixo do braço – além de contar com defesas do goleiro Sepp Maier – e conseguiu empate sem gols, o suficiente para levantar o caneco da Copa Intercontinental.

Bayern no Mundial de 2025

O Bayern conseguiu classificação ao Mundial de Clubes pelo ranking da UEFA. A Fifa distribuiu 12 das 32 vagas no Mundial a clubes da Europa. Os campeões da Champions League entre 2020/21 e 2023/24 (Chelsea, Manchester City e Real Madrid, que conquistou o título duas vezes no período) tinham lugar garantido. Os outros nove representantes do continente se classificaram via ranking.

Jogos do Bayern no Mundial

15/6 (domingo) – Bayern 10 x 0 Auckland – THL Stadium, Cincinnati

20/6 (sexta-feira) – Bayern x Boca Juniors – Hard Rock Stadium, Miami, às 22h – DAZN, CazéTV (Youtube) e SporTV

24/6 (terça-feira) – Benfica x Bayern – Bank of America Stadium, Charlotte, às 16h – DAZN, CazéTV (Youtube), Globo e SporTV

Elenco do Bayern

Atacantes: Kane, Gnabry, Sané, Coman, Olise, Vidovic, Mueller, Mike e Kusi-Asare

Kane, Gnabry, Sané, Coman, Olise, Vidovic, Mueller, Mike e Kusi-Asare Goleiros: Neuer, Peretz, Urbig e Klanac

Neuer, Peretz, Urbig e Klanac Laterais: Raphaël Guerreiro, Boey, Stanisic e Aznou

Raphaël Guerreiro, Boey, Stanisic e Aznou Zagueiros: Upamecano, Kim Minjae, Tah, Dier e Kiala

Upamecano, Kim Minjae, Tah, Dier e Kiala Meio-campistas: Kimmich, Goretzka, João Palhinha, Laimer, Musiala, Pavlovic, Bischof, Krattenmacher, Karl e David Santos

