Bayern de Munique x Auckland City: onde assitir, horário e escalações pelo Mundial de Clubes (Harry Kane, atacante do Bayern de Munique)

Bayern de Munique e Auckland City se enfrentam neste domingo (15/6), às 13h (de Brasília), no TQL Stadium, em Cincinnati, pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de Clubes. Veja a seguir em qual canal vai passar a partida.

O Bayern de Munique foi o campeão da Bundesliga (Campeonato Alemão) nesta temporada. Já o Auckland City está na terceira colocação da Primeira Divisão da Austrália.

Participações em Mundiais

A Copa do Mundo de Clubes reúne 32 clubes dos seis continentes e será disputada até 13 de julho em cidades dos Estados Unidos.

O Bayern de Munique venceu o Mundial em 2013 e 2020, além da Copa Intercontinental em 1976 e 2001.

Já o Auckland City se classificou por meio do ranking da Fifa e é o único clube da Oceania na competição. Essa será a 11ª participação do time australiano em um torneio mundial.

Bayern de Munique x Auckland City: onde assistir

O confronto entre Bayern de Munique e Auckland City será transmitido pelo SporTV (canal fechado), CazéTV (canal no YouTube) e DAZN (streaming).

Bayern de Munique x Auckland City: prováveis escalações

Bayern de Munique : Neuer, Laimer, Dier, Stanisic, Guerreiro, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Coman, Kane. Técnico : Vincent Company.



: Neuer, Laimer, Dier, Stanisic, Guerreiro, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Coman, Kane. : Vincent Company. Auckland City: Tracey, Gray, Mitchell, Bell, Lobo, Dlamini, Ilich, Garriga, Yoo, Zeb, Bevan. Técnico: Paul Posa.

A notícia Bayern de Munique x Auckland City: onde assitir, horário e escalações pelo Mundial de Clubes foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque