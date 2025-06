Qual a camisa mais bonita e a mais feia do Mundial de Clubes? Site faz ranking (Camisa do Espérance, eleita a mais bonita do Mundial por site)

O Mundial de Clubes já começou! Nesse sábado (14/6), o confronto entre Al-Ahly e Inter Miami marcou o início da competição. Ao todo, 32 times disputam o título. O site The Athletic, do New York Times, elencou, dentre os uniformes, qual a camisa mais bonita do torneio.

A campeã foi a do Espérance, da Tunísia, adversário do Flamengo no Grupo D. “Esta camisa é simplesmente magnífica. Uma maravilha, uma beleza, dá vontade de aplaudir. O vermelho e o amarelo se complementam, mas são brilhantemente compensados ??pelo acabamento preto, que por si só é usado com critério.”

“O padrão de fundo também é maravilhoso: um design tradicional tunisiano que dá um toque especial à camisa e, para um brilho extra, é repetido no segundo e terceiro uniformes. Um design Kappa maravilhosamente pensado, executado com perfeição. Quase impecável”, justificou a escolha Nick Miller, jornalista responsável pelo ranking.

Wydad Casablanca, do Marrocos, e Boca Juniors, da Argentina, ficaram com o segundo e terceiro lugar no pódio, respectivamente.

Enquanto isso, o título de camisa mais feia ficou com o Chelsea, da Inglaterra. Para Nick Miller, a camisa do campeão da Champions League é “horrível”.

O brasileiro mais bem posicionado foi o Palmeiras, em 16º lugar. O Botafogo ficou em 18º. Já Flamengo e Fluminense foram rankeados em 22º e 24º lugar, respectivamente.

Confira o ranking:

Espérance Wydad Casablanca Boca Juniors Borussia Dortmund River Plate RB Salzburg Mamelodi Sundowns Inter Miami Pachuca PSG Los Angeles FC Seattle Sounders Benfica Atlético de Madrid Manchester City Palmeiras Ulsan Botafogo Al-Ain Real Madrid Porto Flamengo Al-Ahly Fluminense Al-Hilal Monterrey Juventus Urawa Red Diamonds Inter de Milão Auckland City Bayern de Munique Chelsea

