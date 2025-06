crédito: No Ataque Internacional

Messi joga hoje? A provável escalação do Inter Miami contra o Al Ahly (Messi durante jogo do Inter Miami pela MLS)

A noite deste sábado (14) vai entrar para história do futebol. Isso porque, Al Ahly e Inter Miami vão entrar em campo pelo duelo de estreia do Mundial de Clubes da Fifa. A bola vai rolar às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida.

Uma das grandes expectativas para o confronto é sobre a presença de Lionel Messi, principal jogador do Inter Miami. Abaixo, confira todos os detalhes e prováveis escalações para a partida.

Messi joga hoje?

Sem nenhum problema físico ou clínico, a tendência é que Lionel Messi seja titular para o duelo de estreia do Mundial de Clubes, diante do Al Ahly. Desta forma, o craque argentino entrará em campo ao lado de velhos companheiros como Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba.



Veja a provável escalação do Inter Miami:

Ustari; Weigandt, Allen, Martínez e Falcón; Segovia, Cremaschi, Busquets e Allende; Suárez e Messi. Técnico: Javier Mascherano

Onde assistir Al Ahly x Inter Miami?

O duelo de estreia do Mundial de Clubes entre Al Ahly e Inter Miami terá transmissão do SporTV (TV fechada), CazéTV (Youtube) e DAZN (streaming).

Ficha técnica

Al Ahly x Inter Miami – Mundial de Clubes

14/06/2025

21h (de Brasília)

Hard Rock Stadium, Miami, Flórida

SporTV (TV fechada), CazéTV (Youtube) e DAZN (Streaming)

