Como é o regulamento do Mundial de Clubes?

O Mundial de Clubes terá formato e regulamento semelhantes aos de uma Copa do Mundo de seleções. A Copa do Mundo de Clubes conta com 32 times participantes, divididos em oito grupos.

Quatro deles são brasileiros: Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Serão 63 jogos no total, uma vez que não há disputa pelo terceiro lugar, como na Copa de seleções.

Os dois primeiros colocados de cada chave se classificam para as oitavas de final. O confronto direto será o primeiro critério de desempate na fase de grupos, seguido por saldo de gols e gols pró.

O mata-mata será em jogos únicos. Em caso de empate, o duelo será definido na prorrogação e, caso a igualdade no placar persista, haverá disputa por pênaltis.

Os atletas serão suspensos com dois cartões amarelos acumulados. A contagem será zerada apenas nas quartas de final do torneio.

Os clubes poderão substituir jogadores durante o Mundial apenas entre 27 de junho a 3 de julho de 2025. Vale ressaltar que os atletas não poderão disputar o torneio por dois ou mais clubes diferentes.

A Copa de Clubes começa no dia 14 de junho (sábado) e vai até 13 de julho (domingo), data da grande decisão. O torneio, o primeiro neste novo formato, será realizado nos Estados Unidos.

