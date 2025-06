crédito: No Ataque Internacional

Real Madrid renova contrato de promessa da base e impõe multa bilionária (Raúl Asencio em treino pelo Real Madrid)

O Real Madrid acertou a extensão contratual do zagueiro Raúl Asencio, reforçando o vínculo com o jovem até junho de 2031. Em março, o clube já havia acionado a cláusula de prorrogação para 2029, prática comum para jovens da base que ganham espaço no elenco principal. Desde então, negociaram a nova renovação por mais dois anos.

O acordo trouxe uma atualização salarial para o atleta de 22 anos. Segundo o jornalista Fabrizio Romano e o site The Athletic, a renovação incluiu uma multa rescisória de 1 bilhão de euros (R$?6,4 bilhões). Asencio se torna, assim, um dos ativos mais blindados do futebol mundial.

Desde o ano passado, Asencio começou a ser integrado de forma mais frequente ao time profissional, devido a lesões de nomes como Éder Militão e Dani Carvajal. Até o momento, já soma 41 partidas defendendo as cores merengues.

A seleção espanhola já convocou o zagueiro, mas ele ainda não teve oportunidade de estrear. Fora das quatro linhas, enfrenta investigações na Justiça por suposto envolvimento em compartilhamento de vídeo íntimo com uma menor.

O clube se prepara agora para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O Real estreia nesta quarta-feira (18/6) contra o Al-Hilal (Arábia Saudita). Depois pega o Pachuca, do México, no domingo (22/6), e o Red Bull Salzburg, da Áustria, na quinta-feira (26/6).

