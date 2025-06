Estagiário na mesa de cortes do Estado de Minas e estudante do quinto período de jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Grupo do PSG no Mundial: onde assistir, tabela, datas e horários dos jogos (PSG atropelou Inter de Milão com goleada por 5 a 0 na final da Champions League)

O Paris Saint Germain vive a melhor temporada da história do clube. O time francês foi multicampeão em 2024/2025 e busca mais uma taça na Copa do Mundo de Clubes.

Campeão da Champions League em 2024/2025, a equipe da França assegurou vaga no Mundial por meio do título inédito da competição da Uefa.

O PSG está no Grupo B do torneio, ao lado de Atlético de Madrid (Espanha), Botafogo e Seattle Sounders (EUA).

Após ‘empilhar’ troféus na temporada, o time é considerado um dos favoritos para conquistar a taça.

PSG em 2024/2025

Após sucessivos fracassos na Champions League nos últimos anos, o PSG apostou em montar um time com menos estrelas.

Neymar e Lionel Messi já haviam deixado o clube em 2023/2024. Nesta temporada, foi a vez do francês Kyllian Mbappé.

O técnico Luis Enrique conseguiu fazer com que o time jogasse de maneiro sólida e coesa, principalmente na segunda metade de 2024/2025.

O PSG ‘low-profile’ deu muitos frutos no quesito taças. O clube conquistou todas as competições nacionais que disputou.

Porém, o principal feito deste elenco foi conseguir o título inédito da Champions. A equipe encarou a Internazionale na decisão, em Munique, e superou os adversários por 5 a 0.

Com isso, o PSG chega ‘embalado’ para a Copa do Mundo de Clubes e busca levantar mais uma taça.

O atacante francês Ousmane Dembélé foi o destaque do time parisiense. O camisa 10 foi o artilheiro da equipe na temporada, com 33 gols, e é apontado como um forte nome para brigar pela Bola de Ouro.

O goleiro Gianluigi Donnarumma, o lateral-direito Nuno Mendes, o volante Vitinha e os atacantes Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia são alguns dos outros destaques do Paris.

Onde assistir

Os jogos do PSG na Copa do Mundo serão transmitidos pelo SporTV (canal fechado) e CazéTV (canal no YouTube)

Tabela de jogos

1ª rodada

PSG x Atlético de Madrid – 15/6 (16h – Brasília) – Rose Bowl

Botafogo x Seattle Sounders – 15/6 (23h – Brasília) – Seattle Field

2ª rodada

Seattle Sounders x Atlético de Madrid – 19/6 (19h – Brasília) – Seattle Field

PSG x Botafogo – 19/6 (22h – Brasília) – Rose Bowl

3ª rodada

Seattle Sounders x PSG – 23/6 (16h – Brasília) – Seattle Field

Atlético de Madrid x Botafogo – 23/6 (16h – Brasília) – Rose Bowl

