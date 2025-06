crédito: No Ataque Internacional

Conmebol: Alejandro Domínguez é reeleito presidente (Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol)

Alejandro Domínguez foi reeleito presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) nesta quinta-feira , depois do 81º Congresso Ordinário da entidade, na cidade de Luque, nos arredores de Assunção.

“Com muita paixão, renovo o meu compromisso. Estou animado para seguir adiante com o trabalho que começamos”, expressou Domínguez. O dirigente paraguaio é presidente da Conmebol desde 2016 e, com sua reeleição, continuará no cargo até 2029.

Presidente da Fifa parabeniza

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse em mensagem que Domínguez “fez um excelente trabalho à frente da Conmebol nos últimos anos e sua reeleição é merecida”. “O futebol unirá o mundo”, enfatizou Infantino.



Alejandro Domínguez assumiu a presidência da Conmebol após o caso “Fifagate”, o maior escândalo de corrupção no futebol, que levou à prisão de vários dirigentes de todo o mundo em 2015.



Desde então, entidade recuperou mais de US$ 130 milhões (cerca de R$ 720 milhões na cotação atual) desviados.

