Messi vai jogar o Mundial de Clubes? (Messi, meia-atacante do Inter Miami)

Clubes e torcedores vivem a expectativa do início do Mundial de Clubes da Fifa, torneio que reunirá representantes de todos os continentes, totalizando 32 equipes, e será disputado entre junho e julho, nos Estados Unidos. Muitas das principais estrelas do futebol estarão em campo. Resta, então, a pergunta: Lionel Messi, oito vezes bola de ouro, será uma delas?

A resposta é sim! O craque argentino veste a camisa do Inter Miami. O time que tem David Beckham como acionista e Luís Suárez como centroavante será o representante do país anfitrião, como é de praxe nos mundiais organizados pela Fifa.

O anúncio foi feito em dezembro do ano passado e gerou certa polêmica, já que a Major League Soccer (MLS) ainda não havia terminado – costumeiramente, a vaga de anfitrião é dado ao atual campeão nacional do país-sede. No torneio, inclusive, o Inter Miami foi eliminado nas quartas de final.

Inter Miami, de Messi, no Mundial de Clubes da Fifa

O Inter Miami está no Grupo A do Mundial de Clubes. A chave conta também com Al Ahly (Egito), Palmeiras e Porto (Portugal).

O time de Messi fará o primeiro jogo do torneio. A partida de abertura será em 14 de junho (sábado), a partir das 21h (de Brasília), contra o Al Ahly. O duelo ocorrerá no Hard Rock Stadium, em Miami.

Depois, eles jogarão contra o Porto e, na última rodada, o adversário será o Palmeiras

Os grupos do Mundial de Clubes

Grupo A

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al-Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique (ALE)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Grupo D

Flamengo (BRA)

Espérance de Tunis (TUN)

Chelsea (ING)

León (MEX)

Grupo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Inter de Milão (ITA)

Grupo F

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (ALE)

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City (ING)

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus (ITA)

Grupo H

Real Madrid (ESP)

Al Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

Red Bull Salzburg (AUT)

Onde será o Super Mundial?

A primeira edição do Super Mundial de Clubes será nos Estados Unidos. Ao todo, 12 estádios em 11 cidades receberão os jogos.

Miami [Hard Rock Stadium]

Seattle [Lumen Field]

Los Angeles [Rose Bowl Stadium]

Orlando [Camping World Stadium e Inter&Co Stadium]

Atlanta [Mercedes Benz Stadium]

Nashville [Geodis Park]

Charlotte [Bank of America Stadium]

Cincinnati [TQL Stadium]

Washington [Audi Field]

Philadelphia [Lincoln Financianl Field]

Nova York [MetLife Stadium]

Qual o formato do Super Mundial?

O Super Mundial de Clubes terá formato semelhante à Copa do Mundo. Na fase classificatória, são 32 clubes divididos em oito grupos de quatro.

Os times de cada chave se enfrentam em turno único – fazem, portanto, três partidas cada. Os dois melhores se classificam às oitavas de final, enquanto os dois piores são eliminados.

A partir das oitavas de final, o formato é de mata-mata clássico, com eliminatórias em jogo único. Não haverá decisão de terceiro lugar.

