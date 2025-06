Jogadores de seleção ganham carros e medalhas após vaga na Copa (Uzbequistão empatou com os Emirados Árabes por 0 a 0 )

O Uzbequistão conquistou uma classificação inédita para a Copa do Mundo de 2026 após empatar por 0 a 0 com os Emirados Árabes Unidos, na última quinta-feira (5/6). Nesta terça (11/6), o presidente do país presenteou os jogadores com carros e honrarias.

Cada atleta e membro da comissão técnica recebeu do presidente Shavkat Mirziyoyev um veículo BYD Song Plus Premium. No Brasil, a versão híbrida do modelo tem valor médio de R$ 208.377, segundo a Tabela FIPE de junho de 2025. O preço pode variar conforme as tributações do mercado local.

Além dos veículos, Mirziyoyev assinou um decreto concedendo títulos honorários e medalhas aos integrantes da equipe. O Uzbequistão se tornou o primeiro país da Ásia Central a se classificar para uma Copa do Mundo, marcando um feito histórico para o futebol da região.

Os presentes foram entregues após a vitória por 3 a 0 sobre o Catar, no Milliy Stadium, em Tashkent, capital do país.

A seleção uzbeque é uma das seis representantes da Ásia já garantidas no próximo Mundial, ao lado de Austrália, Japão, Coreia do Sul, Jordânia e Irã. De outros continentes, Brasil, Argentina, Equador e Nova Zelândia também já asseguraram suas vagas ao lado dos anfitriões Estados Unidos, Canadá e México.

