Estagiário na mesa de cortes do Estado de Minas e estudante do quinto período de jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

crédito: No Ataque Internacional

Álbum de figurinhas do Mundial de Clubes da Fifa 2025: preço, como comprar e mais (Álbum pode ser comprado no site da Panini )

O Mundial de Clubes de 2025 começa nesta semana. O álbum temático da competição conta com figurinhas de todos os 32 clubes participantes no torneio, com jogadores, escudos, entre outros.

O produto está disponível para compra desde abril deste ano. No Brasil, a venda é feita pela Panini, empresa italiana especializada em produtos relacionados a quadrinhos, figurinhas, entre outros.

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os representantes do país na competição da Fifa.

Preço e como comprar

O álbum do Mundial de Clubes pode ser comprado no site da companhia. A versão capa cartão está disponível por R$ 19,90. Já o modelo de capa dura do item pode ser adquirido por R$ 64,90.

Além disso, a aquisição pode ser feita nas lojas físicas da Panini, algumas bancas de jornal e outros estabelecimentos.

Na compra online, os envelopes com as figurinhas podem ser comprados junto ao álbum, com mais opções em relação a quantidade, ou separadamente. Os pacotes são divididos em duas categorias, seis (R$ 36) e 60 envelopes (R$ 360).

O álbum

O álbum do Mundial conta com 550 cromos. Todos os clubes que disputam a competição tem cartas no produto. Cada time terá uma página dupla, com 18 figurinhas.

Os itens especiais são divididos em três categorias: ‘The Chosen One (O escolhido), “The Emblem” (O emblema) e “The Crowd Hero” (O herói da plateia). Cada equipe vai contar com um representante em cada categoria.

The Chosen One

Igor Jesus (Botafogo)

Gerson (Flamengo)

John Arias (Fluminense)

Estêvão (Palmeiras)

The Emblem

Gregory (Botafogo)

De Arrascaeta (Flamengo)

Fábio (Fluminense)

Weverton (Palmeiras)

The Crowd Hero

Savarino (Botafogo)

Bruno Henrique (Flamengo)

Thiago Silva (Fluminense)

Gustavo Gómez (Palmeiras)

O álbum do Mundial de Clubes vai contar com uma novidade chamada FIFA Collect. Os produtos tem um QR Code que permite ao comprador acesso a 15 itens digitais, inspirados nos álbuns mais antigos da Panini.

Além disso, os compradores vão ter direito a produtos exclusivos do Mundial de Clubes e da Copa do Mundo de 2026.

Começo Mundial de Clubes

O duelo entre Al Ahly e Inter Miami neste sábado (14/6), às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, na Flórida, vai ser a primeira partida do Mundial. A competição está prevista para terminar em 13 de julho, quando será disputada a final do torneio.

A notícia Álbum de figurinhas do Mundial de Clubes da Fifa 2025: preço, como comprar e mais foi publicada primeiro no No Ataque por Lucas Sant'Ana