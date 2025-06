O belo gol de Arrascaeta para o Uruguai contra a Venezuela (Arrascaeta, camisa 10 da Seleção do Uruguai)

O meia Giorgian De Arrascaeta marcou um belo gol para a Seleção do Uruguai na partida contra a Venezuela, nesta terça-feira (10/6), pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Aos dois minutos do segundo tempo, o camisa 10 da Celeste Olímpica recuperou a bola na intermediária do campo de ataque, conduziu a bola rumo à meia-lua e soltou a bomba de média distância no canto direito superior do goleiro.

Assista ao gol de Arrascaeta em Uruguai x Venezuela

Arrascaeta amplia para o Uruguai com um belo chute da entrada da área. pic.twitter.com/F6p2KwzaTm — (@DoentesPFutebol) June 11, 2025

A notícia O belo gol de Arrascaeta para o Uruguai contra a Venezuela foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda