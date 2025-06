A primeira seleção sul-americana sem chances de ir à Copa do Mundo de 2026 (Chile perdeu para a Bolívia por 2 a 0 e não tem mais chances de ir à Copa)

As Eliminatórias Sul-Americanas tem a primeira seleção sem chances de classificação à Copa do Mundo de 2026. Trata-se do Chile, que perdeu por 2 a 0 para a Bolívia, nesta terça-feira (10/6), no Estádio Municipal de El Alto, pela 16ª rodada do torneio.

O meia-atacante Miguelito, emprestado pelo Santos ao América, marcou o primeiro gol boliviano. Enzo Monteiro, que também pertence ao Peixe e foi cedido ao Auda, da Letônia, anotou o segundo tento.

A Seleção Chilena permanece na última posição das Eliminatórias, com apenas 10 pontos. São duas vitórias, quatro empates e 10 derrotas, com nove gols marcados e 24 sofridos.

Com o revés de La Roja, o técnico argentino Ricardo Gareca, que dirigiu o Palmeiras em 2014, foi demitido. Em 17 partidas no comando da seleção, ele obteve quatro vitórias, quatro empates e nove derrotas.

