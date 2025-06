Em discurso por doutorado, Guardiola critica ataques em Gaza: ‘Não é sobre ideologia’ (Pep Guardiola recebeu doutorado honorário da Universidade de Manchester )

O técnico Pep Guardiola recebeu um título honorário da Universidade de Manchester, nessa segunda-feira (9/6), por contribuição à cidade com feitos dentro e fora de campo. O espanhol é treinador do Manchester City há nove anos.

Na cerimônia realizada no Whitworth Hall, Pep recebeu o doutorado honorário das mãos do reitor da Universidade, Nazir Afzal.

O prêmio é também uma homenagem ao trabalho do catalão pela Fundação Guardiola Sala, que promove inclusão social através do esporte.

Críticas aos ataques à Palestina

No discurso, o treinador de 54 anos abordou assuntos que extrapolam o esporte e criticou as ações de Israel na Faixa de Gaza. Em comparação com os próprios filhos, Guardiola ressaltou a dor das crianças da Palestina com os ataques do país vizinho devido ao conflito com o Hamas.

“É tão doloroso o que vemos em Gaza. Dói em todo o meu corpo. Deixe-me ser claro: não é sobre ideologia; não é sobre ‘eu estou certo, você está errado’. É sobre amor à vida, é sobre cuidar do seu vizinho”, iniciou Guardiola.

“Ao vermos meninas e meninos de quatro anos sendo assassinados por bombas, podemos pensar que ‘não é da nossa conta’. Mas cuidado, pois as próximas crianças podem ser as nossas. Quando vejo meus filhos Maria, Marius e Valentina todas as manhãs desde que o pesadelo começou em Gaza, eu sinto tanto medo”, acrescentou.

“Ficarmos em silêncio diante da injustiça parece ser mais seguro do que falar. Estou profundamente incomodado com essas imagens que o mundo vê em tempo real na Palestina, assim como na Ucrânia e no Sudão. Vemos os horrores de milhares de crianças inocentes, de mães e pais inocentes, de famílias inocentes, sofrendo e morrendo de fome ou assassinados”, concluiu.

