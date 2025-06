Clube de 8 mil sócios desbanca gigantes, é campeão argentino e vai à Libertadores (Jogadores do Platense comemoram título inédito do Campeonato Argentino)

Foram necessários 120 anos para o Platense conquistar o Campeonato Argentino pela primeira vez. Há pouco mais de uma semana, em 2 de junho, o modesto clube de 8 mil sócios bateu o Huracán por 1 a 0, levantou a taça nacional e garantiu vaga na Copa Libertadores da próxima temporada.

A história do clube de Florida, na Região Metropolitana de Buenos Aires, teve inicio em 25 de maio de 1905, quando cinco rapazes foram ao Hipódromo Nacional apostar em um cavalo chamado “Gay Simon”. Tendo sido o animal escolhido por eles o vencedor da corrida, os jovens ganharam 445 pesos, o que os levaram à felicidade extrema. Como forma de comemoração, decidiram fundar um clube que teria o nome do estábulo que abrigava o equino.

De 1972 a 2020, o clube esteve longe da elite do futebol argentino. No período, alternou entre a segunda e terceira divisão nacional.

A campanha histórica do Platense

Quando o Platense retornou à primeira divisão, poderia ser chamado de louco quem dissesse que, em menos de cinco anos, El Calamar seria campeão nacional – ainda mais do jeito que foi.

Um dos fatos mais curiosos sobre a campanha marrom e branca é a comissão técnica do time. Isso porque, diferente do habitual, os jogadores não são comandado por um, mas por dois treinadores: Favio Orsi e Sergio Gómez.

Ex-jogadores do Platense, eles trabalham juntos desde 2011, quando foram auxiliares no argentino Fênix. Como técnicos principais, passaram por Godoy Cruz e Atlético de Tucumán antes de assumirem os campeões em fevereiro de 2024.

Gigantes derrubados

Nesta temporada, o Campeonato Argentino foi dividido em Torneio Apertura e Clausura, como ocorria em anos anteriores. Nesse modelo, primeiro é disputada uma fase com dois grupos de 15 clubes, sendo que os oito melhores de cada avançam ao mata-mata.

Na primeira fase, o Platense fez parte do Grupo B, o mesmo de River Plate, Rosario Central e San Lorenzo. Os campeões avançaram na sexta posição, com 20 pontos.

Nas oitavas de final, enfrentou o Racing, algoz do Cruzeiro na final da Copa Sul-Americana de 2024. Em jogo único disputado no El Cilindro, o atacante Nicolás Orsini balançou as redes aos 39 do segundo tempo e garantiu a classificação do Platense com vitória por 1 a 0.

Se despachar o Racing já havia sido difícil, a fase seguinte reservou mais um adversário de peso: o River Plate. No Monumental de Núñez, o duelo ficou marcado por uma polêmica.

O Platense até saiu na frente, mas viu o River igualar em cobrança de pênalti que revoltou os jogadores do time de Florida, já que eles entenderam que houve falta dos Millonarios na jogada. O empate persistiu até o apito final, e a vaga precisou ser decidida na marca da cal.

Antes do início da disputa, quando os capitães foram sortear a ordem da batida, o zagueiro Ignacio Vázquez, ainda indignado, se recusou a olhar no rosto do árbitro Yael Falcon Perez. Pouco depois, a raiva se transformou em felicidade pela classificação.

Celebração dos jogadores do Platense após classificação contra o River Plate (foto: Luis ROBAYO / AFP)

Mais um campeão da Libertadores esteve no caminho do Platense até a final. A penúltima batalha rumo à glória foi com o San Lorenzo, que perdeu a semifinal por 1 a 0.

O Platense disputou todos os jogos do mata-mata longe do Estádio Ciudad de Vicente López, casa do clube. Na decisão, não foi diferente. O campo neutro escolhido para a finalíssima foi o Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero.

A final das surpresas, já que o adversário do Platense foi o Hurácan, que não figura entre os tradicionais da Argentina, terminou com vitória por 1 a 0 para o time dos treinadores Favio Orsi e Sergio Gómez. Assim, foi alcançado o ponto mais alto de uma história centenária.

A notícia Clube de 8 mil sócios desbanca gigantes, é campeão argentino e vai à Libertadores foi publicada primeiro no No Ataque por Adriano Oliveira