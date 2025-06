Ancelotti enaltece Cristiano Ronaldo após título da Liga das Nações (Cristiano Ronaldo comemora o segundo gol de Portugal na final contra a Espanha pela Liga das Nações)

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, enalteceu o astro Cristiano Ronaldo nesta segunda-feira (9/6), um dia depois do título da seleção de Portugal na Liga das Nações da Uefa.

“Estou muito feliz por ele e pelo título que conseguiu ontem (…). Cristiano Ronaldo é uma lenda do futebol e, com a idade que tem, significa que sua seriedade e seu profissionalismo continuam no nível máximo”, disse Ancelotti em entrevista coletiva em São Paulo, onde o Brasil vai enfrentar o Paraguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

“Ele poderia jogar em qualquer time do mundo, em qualquer seleção do mundo”, continuou ‘Carletto’ sobre o craque português, que foi seu jogador no Real Madrid entre 2013 e 2015.

Portugal venceu a Espanha nos pênaltis (5-4) na final da Liga das Nações, depois de um empate em 2 a 2 no tempo normal e na prorrogação.

Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo marcou o segundo gol português na decisão, mas foi substituído nos minutos finais do tempo regulamentar por questões físicas.

A notícia Ancelotti enaltece Cristiano Ronaldo após título da Liga das Nações foi publicada primeiro no No Ataque por AFP