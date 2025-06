Sucessor de Ancelotti, Xabi Alonso dirige primeiro treino pelo Real Madrid (Treinador foi contrato pelo clube após saída de Ancelotti )

Sucessor de Carlo Ancelotti, contratado pela Seleção Brasileira, Xabi Alonso comandou seu primeiro treinamento pelo Real Madrid nesta segunda-feira. Ele chegou cedo, fez uma reunião com sua comissão e foi a campo com um elenco ainda incompleto. A equipe terá mais quatro sessões de treinos antes de viajar aos Estados Unidos para disputar o Mundial de Clubes.

Segundo o diário AS, o treinador surpreendeu ao chegar no CT às 7h30 (horário local), antes mesmo de vários funcionários do clube. Em seu primeiro dia de trabalho, o novo treinador teve que lidar com a escassez de jogadores, já que muitos ainda estão com as respectivas seleções.

Apenas 15 dos jogadores presentes no CT são do elenco principal. Entre os brasileiros, Rodrygo está à disposição para trabalhar normalmente e Éder Militão realizou apenas exercícios específicos, enquando Endrick nem foi a campo. Vinícius Júnior, por sua vez, segue com a Seleção Brasileira e encontrará a delegação diretamente nos Estados Unidos.

Roteiro até o Mundial

O lateral direito Trent Alexander-Arnold e o zagueiro Dean Huijsen, recém-contratados pelo Real Madrid, devem ser apresentados nesta terça-feira. Os treinos em Madrid seguem até sexta e, no sábado, a delegação embarca para Miami.

A estreia do Real Madrid no Mundial de Clubes será no dia 18 de junho (quarta-feira), contra o Al Hilal, no Hard Rock Stadium, a partir das 16h (de Brasília).

A notícia Sucessor de Ancelotti, Xabi Alonso dirige primeiro treino pelo Real Madrid foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press