Multicampeão pelo City, jogador se despede do clube com duas partidas disputadas

O Manchester City anunciou nesta segunda-feira (9/6) a saída do goleiro inglês Scott Carson, de 39 anos.

Multicampeão pelo clube, o experiente jogador foi um reserva absoluto durante a passagem que teve no time.

Cria das categorias de base do Leeds, o atleta assinou com o City em 2019, depois de atuar no Derby County por quatro temporadas. Ele chegou a defender o Liverpool e o Aston Villa no início da carreira.

Na equipe de Manchester, o goleiro inglês não conseguiu brigar por posição com o brasileiro Ederson e o alemão Stefan Ortega. Com isso, Scott disputou apenas duas partidas oficiais com a camisa do City.

O primeiro jogo dele pelo clube foi a vitória do time por 4 a 3 sobre o Newcastle, em 14 de maio de 2021, no St James’ Park, pela 36ª rodada da Premier League (Campeonato Inglês).

A segunda, e última, partida do jogador foi o empate do time com o Sporting por 0 a 0, em 9 de março de 2022, no Etihad Stadium, pelo segundo confronto das oitavas de final da Champions League (Liga dos Campeões).

Títulos de Carson no City

1x Champions League (2022/2023)

1x Mundial de Clubes (2024)

4x Premier League (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024)

2x Taça da Liga da Inglaterra (2020 e 2021)

2x Supertaça da Inglaterra (2019/2020 e 2024/2025)

