Clube que teve astros do futebol mundial decreta falência e recomeçará de última divisão (Guardiola, com a camisa do Brescia, em disputa com Rivaldo, então atacante do Milan, em 2003)

Clube que já teve no elenco astros como Pep Guardiola, Roberto Baggio, Andrea Pirlo e Mario Balotelli, o Brascia teve falência decretada por não conseguir quitar uma dívida de 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões).

O Brescia está na Segunda Divisão do Campeonato Italiano desde 2020/2021 – caiu da Serie A na temporada anterior.

Com a falência decretada, o clube fundado em 1914 terá de recomeçar da última divisão italiana, a exemplo do que ocorreu com Parma e Fiorentina em anos anteriores.

Dessa forma, a falência do Brescia salvou outro tradicional clube italiano do rebaixamento à Serie C: a Sampdoria. Campeão nacional em 1990/1991, o time de Gênova caiu em campo, mas se manteve na Serie B devido à punição do Brascia.

