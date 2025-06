Cruzeiro: Kaio Jorge conta como foi recebido por Cristiano Ronaldo na Juventus (Camisa 19 da Raposa jogou com Cristiano na Juventus)

Um dos destaques do Cruzeiro na temporada, o atacante Kaio Jorge falou sobre idolatria com o astro português Cristiano Ronaldo.

Cria das categorias de base do Santos, o jogador brasileiro foi comprado pela Juventus, em 2021, por três milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões na cotação da época).

Com isso, o atleta chegou ao clube italiano na temporada 2021/2022. Na época o craque lusitano ainda estava na equipe, mas negociava para se transferir paro o futebol inglês.

Kaio afirmou que Cristiano foi um dos fatores que o fizeram assinar com a Juventus e destacou que o futebolista português o ajudou durante o processo de adaptação.

“Uma das minhas decisões de ir para a Juventus foi porque ele estava lá. Assim que cheguei à Juve, ele me acolheu super bem. Eu praticamente não abria a boca, não dava um sorriso, muito nervoso diante dos medalhões. E ele me acolheu, me abraçou, me chamou para fazer treinos de finalização, para almoçar. É um cara muito especial para mim”, disse em podcast da TV Cruzeiro.

O camisa 19 disse que tem Ronaldo como referência sobre cuidado com a saúde física e destacou o foco do craque europeu com treinamentos.

“Sou um cara que sempre me cuidei. Quando você tem um ídolo assim, acaba se espelhando nele. O extracampo dele é fora de série. Consegui conviver com ele e vi que realmente é tudo verdade o que vocês veem no YouTube. O cara se cuida, é dedicado, então sempre vai ficar no auge”, adicionou.

O jogador da Raposa exaltou a simplicidade de Cristiano fora dos gramados e disse que passou a admirar o atleta ainda mais após conhecê-lo.

“É só o jeito dele dentro de campo, um pouco mais fechado. Mas é um cara simpático e humilde. Virei mais fã dele ainda”, acrescentou.

O atacante do Cruzeiro tem uma tatuagem com a frase de CR7. “Da preparação surge a oportunidade”.

Kaio Jorge e Cristiano Ronaldo na Juventus

Kaio Jorge não conseguiu atuar com Cristiano Ronaldo em partidas oficiais. O atleta brasileiro foi anunciado pela Juventus em 17 de agosto de 2021.

Todavia, o camisa 7 assinou com o Manchester United, da Inglaterra, no dia 27 do mesmo mês.

