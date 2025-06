Coreia do Sul vence o Iraque e se classifica à Copa do Mundo de 2026 (Coreia do Sul superou o Iraque )

A Coreia do Sul garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (5/6). A seleção de Son venceu o Iraque por 2 a 0, fora de casa, pela nona rodada da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas. Kim e Oh marcaram os gols da partida.

Com o triunfo, a Coreia do Sul chegou aos 19 pontos e segue na primeira posição do Grupo B. O Iraque, por sua vez, permanece em terceiro lugar, com 12.



As duas seleções voltam a campo nesta terça-feira, pela última rodada da terceira fase. A Coreia do Sul recebe o Kuwait, às 8h (de Brasília). Já o Iraque visita a Jordânia, às 15h15.



Por conta da combinação de resultados, a Jordânia se classificou para a Copa do Mundo pela primeira vez, já que está na segunda colocação, com 16 pontos, e não pode mais ser alcançada pelo Iraque.



A terceira fase das Eliminatórias Asiáticas é composta por três grupos de seis seleções. As duas primeiras colocadas de cada chave vão à Copa do Mundo, enquanto os terceiros e quartos lugares continuam disputando duas vagas diretas e uma na repescagem.

O jogo

O primeiro tempo não teve grandes chances para nenhuma das seleções. Aos 26 minutos, Al-Hamadi, atacante do Iraque, foi expulso por acertar o pé no rosto de Cho.



Com um a mais, a Coreia do Sul dominou a etapa complementar. Aos 18 minutos, Lee passou para Kim, que bateu forte e abriu o placar. Aos 36, após cruzamento de Jeon, Oh chutou na saída do goleiro e fechou o marcador.



Veja outros resultados das Eliminatórias Asiáticas nesta quinta-feira:

Austrália 1 x 0 Japão

Indonésia 1 x 0 China

Omã 0 x 3 Jordânia

Emirados Árabes Unidos 0 x 0 Uzbequistão

Bahrein 0 x 2 Arábia Saudita

Kuwait 0 x 2 Palestina

Catar 1 x 0 Irã

Coreia do Norte 2 x 2 Quirguistão

Seleções garantidas na Copa do Mundo

Além da Coreia do Sul , Argentina, Irã, Japão, Nova Zelândia e Uzbequistão são os países classificados para a Copa do Mundo de 2026 por meio de competições eliminatórias.

Os países sede do torneio, Canadá, Estados Unidos e México, já tinham vaga garantida na disputa, que contará com 32 seleções participantes.

Canadá (anfitrião)

Estados Unidos (anfitrião)

México (anfitrião)

Japão

Nova Zelândia

Irã

Argentina

Uzbequistão

A notícia Coreia do Sul vence o Iraque e se classifica à Copa do Mundo de 2026 foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press