Conmebol multa técnico Segundo Castillo por fazer publicidade em figurino chamativo

Segundo Castillo, técnico do Barcelona de Guayquil, foi multado pela Conmebol em US$ 50 mil (aproximadamente R$ 280 mil na cotação atual) por exibir publicidade em um de seus chamativos figurinos durante um jogo da Copa Libertadores.

No duelo pela fase de grupos contra o River Plate, no dia 8 de maio, em Guayaquil, o treinador foi a campo usando um smoking com estampa de leopardo e um broche com o logotipo de uma loteria nacional do Equador.

‘Sir Second Castle’, como ficou popularmente conhecido por sua inusitada elegância, violou um artigo do Manual de Clubes da Libertadores que penaliza os casos identificados como “marketing de emboscada”, uma espécie de publicidade velada e não autorizada.

Em comunicado, a Conmebol informou que o valor será descontado diretamente do dinheiro que o Barcelona receberá pelos direitos de transmissão.

O treinador e a marca de loteria aproveitaram a expectativa em torno de seu visual para bolar uma campanha nas redes sociais com o logotipo em destaque no broche.

“Sinto que tenho que estar à altura dos meus jogadores e do clube”, disse Castillo sobre seus figurinos chamativos, que fizeram sucesso desde o início da Libertadores, apesar da eliminação do Barcelona na fase de grupos.

A revista Vogue Itália dedicou ao treinador equatoriano um artigo que ressalta seu “look dândi em preto” e descreveu seu estilo de se vestir como “elegante” e “inesquecível”.

